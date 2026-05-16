Lipton pasó por penales a las semifinales y Empedrado quedó eliminado

Suerte dispar tuvieron los equipos capitalinos en los cuartos de final del Provincial de Clubes 2026 de fútbol. El arquero Rodrigo Cantero se convirtió en la figura de la clasificación de Lipton, mientras que Empedrado ganó su partido pero quedó eliminado.

Lipton le ganó a Comunicaciones de Mercedes 1 a 0, igualó la eliminatoria en 1 y forzó a los penales para definir la llave. Cantero contuvo un disparo y convirtió el sexto para concretar la victoria del elenco azul 5 a 4 y avanzar a las semifinales.

El partido que se jugó este sábado en cancha de Boca Unidos mostró a los dirigidos por Pablo Suárez como protagonistas, pese que a los 19 minutos del primer tiempo sufrió la expulsión de Hernán Valenzuela por pegarle a un rival.

Las principales oportunidades para abrir el marcador estuvieron en la cabeza de Matías Giménez, que hizo estrellar la pelota en un palo, y en un remate de Fabio Miño que pasó cerca de un palo.

El único gol del encuentro lo marcó Giménez a los 2 minutos del segundo tiempo. “Tony” Báez bajó de cabeza un centro que llegó desde la derecha y el goleador, también de cabeza mandó la pelota al fondo del arco.

Después el partido tuvo un trámite parejo, con pocas posibilidades para modificar el marcador. En la última jugada del encuentro, el equipo mercedeño (que había ganado la ida 1 a 0) tuvo una gran oportunidad para empatar pero sus delanteros no alcanzaron a empujar la pelota frente al arco.

En los penales, convirtieron para Comunicaciones Matías Meza, Roberto Azcona, Mauro Amarilla y Matías Pereyra. El remate de Cristian Acevedo fue atajado por Cantero y el de Kevin Martínez se fue por arriba del travesaño.

Para Lipton anotaron Diego Sánchez, Antonio Báez, Nicolás Segovia, Carlos Báez y Rodrigo Canteros. El tiro de Fabio Miño fue contenido por Román Gómez.

Ganó pero no alcanzó

El triunfo le quedó cortó a Empedrado y Huracán de Goya pasó a las semifinales del Provincial. El equipo capitalino se impuso este sábado en la revancha 2 a 0, pero como había perdido 5 a 2 en el encuentro de ida quedó eliminado.

En cancha de Sportivo, Empedrado salió buscar torcer la historia. En el primer tiempo logró mover el marcador con los goles de Germán Acuña (23 minutos) y Fabio Esquivel (48).

El equipo de Víctor Galarza tuvo otras oportunidades para convertir, pero también contó con buenas intervenciones de Brian Aranda para mantener el cero en su arco.

En el complemento, siguió la presión de Empedrado pero la falta de contundencia y buenas intervenciones de Arnaldo Pérez le impidieron concretar el tercer gol.

Con el correr de los minutos, Huracán se adelantó en el campo de juego y pareció estar más entero físicamente para sostener el resultado y sellar la clasificación.

Para este domingo

Los cuartos de final culminarán este domingo con el cierre de las otras dos llaves. Los dos partidos darán inicio a las 16.

Central Goya será local de Estudiantes de Virasoro con arbitraje de Edgardo Romero. En la ida, igualaron en 1 tanto.

En Curuzú Cuatiá, en cancha de Belgrano y con arbitraje de Víctor Cordero, se medirán los locales Barracas y Victoria. En la ida se impuso Barracas 1 a 0.