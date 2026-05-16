San Martín ganó el clásico y manda en soledad

El “clásico moderno” quedó para San Martín y ahora quedó como único puntero del Torneo Pretemporada en la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc). Ahora son seis los equipos que quedaron a un punto del líder en el certamen de primera división.

En el partido destacado de la séptima fecha, duelo entre dos de los cuatro punteros, San Martín venció a Regatas Corrientes 81 a 76 con 23 puntos de Mateo Laphitzborde. En el Fantasma, que tuvo un gran último cuarto pero no le alcanzó para dar vuelta el marcador, se destacó Matías Sanz Pierlorenzi con la misma cantidad de tantos.

Por su parte, Alvear consiguió una valiosa victoria sobre Colón 54 a 53 y lo bajó de la primera ubicación. El equipo del barrio Aldana dio vuelta el marcador en el último cuarto donde se impuso 21 a 12. Su máximo anotador resultó José Rolnik con 13 puntos, mientras que en el elenco violeta, se destacó en la ofensiva Juan Ignacio González Nadal con 18.

En tanto que Pingüinos volvió al triunfo, superó a Córdoba 68 a 64 y le hizo perder la primera ubicación. Gastón Lecca con 23 puntos y Néstor Serantes con 18 fueron los principales goleadores en el equipo ganador. Jerónimo Ramírez Acevedo con 17 fue el principal anotador en el conjunto rojo.

Mientras que Hércules derrotó de manera contundente a Don Bosco por 82 a 52 con 21 puntos de Tobías Zambón con 21 puntos. En el conjunto colegial se destacó Maximiliano Redruello con 18.

Juventus logró su primera victoria del campeonato al superar a Malvinas 1536 Viviendas por 81 a 61 con 23 puntos de Juan Meza con 23 puntos. En el equipo de “las mil”, su máximo goleador fue Leandro Malagueño con 13.

Además, El Tala logró una amplia victoria sobre Sportivo Corrientes 72 a 38 con el buen aporte de Enzo Berardi que sumó 15 puntos. En el perdedor, el goleador fue Iván Bar Espinoza con 12.

Así se ubican

Cumplidas siete fechas, las posiciones en el Torneo Pretemporada quedaron de esta manera: San Martín 13 puntos; Alvear, Cólón, Córdoba, Hércules, Pingüinos y Regatas 12, El Tala 10, Don Bosco y Juventus 8, Malvinas 1536 viviendas y Sportivo 7.

Cuando concluya la etapa de grupo (11 fechas), los cuatro primeros disputarán la Copa Palacio y los ubicados del 5º al 8º lugar jugarán la Copa Fabián Sosa.

Lo que viene

La octava fecha contempla estos encuentros:

Hércules vs. San Martín

Córdoba vs. Don Bosco

Juventus vs. Pingüinos

Sportivo vs. Alvear

Colón vs. 1536 Viviendas

Regatas vs. El Tala

