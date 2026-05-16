Un conductor en Italia embistió a más de 100 km/h a una docena de personas

Un conductor que manejaba a a alta velocidad atropelló este sábado a una docena de peatones en el centro de Módena, en el norte de Italia. Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas se encuentran en estado grave. El conductor posteriormente pudo ser detenido.

Antes de ser arrestado, el agresor apuñaló a otra persona al intentar escapar. Según reportó ANSA, se trata de Salim El Koudri, un italiano de 31 años, licenciado en Economía, que vive en Módena y tiene familia marroquí. No cuenta con antecedentes penales. En cambio, sí tiene historial de tratamiento psiquiátrico y actualmente está desempleado.

La escena, que duró unos treinta segundos de angustia, fue captada por las numerosas cámaras de vigilancia de la zona, incluidas las del Teatro Storchi, ubicado a tan solo unos cientos de metros del lugar de los hechos.

Ocurrió en el Largo Porta Bologna, en la Via Emilia, a las 16:30 hora local. Testigos aseguraron que el conductor manejaba el Citroen C3 a unos 160 km/h. Tras embestir a los transeúntes, se estrelló contra la vidriera de un negocio ubicado en esa zona de tráfico restringido en el centro histórico.

Según los primeros análisis, no se encontraba bajo los efectos del alcohol ni de las drogas.

Una de las personas heridas sufrió la amputación de ambas piernas. En total, los lastimados son cinco mujeres y tres hombres.

"Desapareció tras un montón de autos y luego volvió con un cuchillo en la mano. Murmuraba algo, pero no era italiano", dijeron lugareños sobre el conductor, a quien detuvieron entre cuatro o cinco personas cerca de Rua Pioppa y Corso Adriano.