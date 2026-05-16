Caso “Alita” en Corrientes: confirmaron que el acusado está en condiciones de enfrentar el juicio

La investigación por el caso de “Alita”, la perra rescatada tras un hecho de abuso sexual en Corrientes, sumó un nuevo avance judicial esta semana. La pericia psiquiátrica realizada al imputado concluyó que el hombre está en condiciones mentales de comprender el proceso penal y afrontar un eventual juicio.

Qué determinó el informe

El estudio fue solicitado por la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 9 de Corrientes capital, que lleva adelante la causa. El imputado, identificado con las iniciales A. V. C., enfrenta cargos como autor material del hecho, que se encuadra en la Ley Nacional 14.346 y el artículo 45 del Código Penal, que sancionan actos de maltrato y crueldad hacia los animales.

Según el informe elaborado por el Instituto Médico Forense del Poder Judicial, el acusado entiende la gravedad de los hechos que se le atribuyen y posee capacidad para dirigir sus acciones. De esta manera, se descartaron elementos de inimputabilidad.

La causa tomó notoriedad pública en febrero, luego de que trascendieran denuncias sobre el ataque ocurrido en el barrio Pirayuí. La perra fue rescatada por la Municipalidad de Corrientes junto a la Policía y la fundación “Mis Huellas a Casa”.

La evaluación también señaló que el acusado se encuentra apto para declarar ante la Justicia si así lo requiere la investigación. Además, el especialista también recomendó avanzar con una pericia psicológica complementaria para profundizar la evaluación del imputado.

La investigación está a cargo del fiscal Raúl Alfredo Pasetto, mientras que la abogada Liliana Gómez participa en la causa como querellante.