Crisis en Bolivia: siguen los piquetes después de 11 días y crece la tensión

La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia realizaron este sábado una operación conjunta para despejar las principales rutas bloqueadas en la zona andina desde hace 11 días por sectores campesinos de La Paz que exigen mejoras salariales y la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Por la resistencia de manifestantes en algunos puntos hay al menos 57 detenidos, según la Defensoría del Pueblo. En horas de la tarde, los policías y militares decidieron levantar el operativo antipiquetes. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, dijo que el "Corredor humanitario" cumplió con el objetivo de permitir la entrada de insumos clave a La Paz.

Sin embargo, los manifestantes mantenían bloqueos, mientras la Justicia paceña ordenó que los manifestantes despejen las rutas y calles.

La operación se inició a la madrugada y movilizó a unos 2.500 agentes policiales y 1.000 militares, informaron por separado a los medios los comandantes de la Policía, Mirko Sokol, y de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, quienes acompañan el desplazamiento.

Sokol sostuvo que el operativo tenía "la única finalidad de liberar" las rutas "y que los alimentos, los medicamentos, las ambulancias, el oxígeno (medicinal) puedan ingresar" a la ciudad de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo nacional, permitiendo además "que los turistas que están varados en diferentes sectores (...) puedan retornar a sus países".

El jefe policial instó a los movilizados en las carreteras "que depongan actitudes" y que, "de manera pacífica puedan desbloquear" las rutas. "No estamos yendo a enfrentar, de ninguna manera, simplemente a hacer el trabajo que nos corresponde de desbloquear las vías, garantizar la libre circulación y velar por los valores más fundamentales que están establecidos en la Constitución", manifestó.