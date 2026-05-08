Corrientes y Paraguay sellan una alianza estratégica para potenciar la Hidrovía y la energía

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, recibió este viernes a la embajadora de la República del Paraguay, Helena Felip, para avanzar en una agenda de cooperación institucional, comercial y cultural.

Durante el encuentro, la diplomática fue declarada Huésped de Honor, sellando un vínculo que busca transformar la histórica "hermandad" en proyectos concretos de inversión privada e infraestructura.

La reunión se produce en una fecha simbólica: las celebraciones por el 215° aniversario de la Independencia de Paraguay, que tendrán su epicentro cultural esta noche con un concierto de la Orquesta Nacional de Música Popular en el histórico Teatro Vera. Sin embargo, más allá de lo protocolar, la agenda técnica abordó los puntos neurálgicos de la relación bilateral: hidrovía, puertos y energía.

La Hidrovía como motor exportador

Uno de los ejes centrales de la cumbre fue la situación de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Felip fue tajante al señalar que el 80% de las exportaciones de su país dependen de esta vía navegable.

"Para que el sector privado invierta, necesitamos una vía que funcione de manera eficiente y sea una salida adecuada para la producción de valor agregado", sostuvo la embajadora.

En esa misma línea logística, Valdés y Felip subrayaron la importancia estratégica del futuro Puerto de Ituzaingó. Ambos coincidieron en la necesidad de agilizar y mejorar el funcionamiento del paso fronterizo Ituzaingó-Ayolas para facilitar el tránsito de bienes y personas, fortaleciendo la integración física entre la provincia y el país vecino.

Yacyretá y el bloque empresarial

En materia energética, los mandatarios destacaron que la producción de la represa de Yacyretá atraviesa un periodo de mayor estabilidad respecto a años previos, con planes en carpeta para potenciar su capacidad.

Por otro lado, la actividad diplomática tuvo un fuerte componente económico. Felip informó al Gobernador sobre su reunión en la Federación Económica de Corrientes (FEC), donde empresarios locales mantuvieron contacto con referentes de la Unión Industrial del Paraguay. El objetivo es claro: invitar al capital correntino a las rondas de negocios que se realizarán en junio durante la Feria Industrial internacional en Paraguay.

“Buscamos que las empresas correntinas puedan utilizar herramientas para bajar costos de producción y ganar competitividad”, concluyó la embajadora. Con esta agenda, Corrientes busca posicionarse como el socio estratégico ideal para el comercio paraguayo en el Cono Sur, apostando a una logística integrada que beneficie a ambos márgenes del río Paraná.