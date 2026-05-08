Pesca Adaptada en Paso de la Patria: el primer encuentro inclusivo en el río Paraná

El próximo 21 de mayo, la villa turística de Paso de la Patria se convertirá en el escenario del Primer Encuentro de Pesca Adaptada, una iniciativa sin fines de lucro que busca integrar a personas con discapacidad en una de las actividades más emblemáticas de la cultura litoraleña.

En una conferencia de prensa realizada en Casa Iberá, los organizadores del evento, Facundo Testi (creador de Pesca Adaptada) y Gustavo Cuello, brindaron detalles de la jornada que se desarrollará de 8.00 a 12.00.

El proyecto, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo provincial y el municipio local, se presenta como un hito para el turismo accesible en el Nordeste.

Infraestructura para la autonomía

El diferencial de este encuentro radica en la adecuación del entorno. Según explicó Testi, el parador La Costa contará con rampas de acceso adaptadas y diez estaciones de pesca diseñadas específicamente para que los participantes puedan desarrollar la actividad de forma independiente y autónoma.

"Se habla mucho de inclusión, pero las leyes de accesibilidad en Argentina (Ley 24.314) están vigentes desde 1994 y recién ahora estamos logrando organizar estos espacios", señaló el organizador. El emprendimiento, que nació hace seis años en Santa Fe con un éxito rotundo, desembarca ahora en Corrientes con el objetivo de generar un espacio de recreación y participación real frente al río Paraná.

Un evento de alcance internacional

Lo que comenzó como una iniciativa local ha escalado a nivel regional. Para la jornada en "El Paso", se espera la llegada de delegaciones de diversas provincias, además de la participación confirmada de un centro de día de Paraguay y posibles visitantes de Brasil y Uruguay.

Los ejes centrales del encuentro son:

Gratuidad: el acceso es libre para personas con discapacidad y sus familias.

Integración: el espacio está abierto a instituciones y a la comunidad en general para fomentar la convivencia.

Soberanía del río: reivindicar el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de los recursos naturales sin barreras físicas.

"Este evento va a dejar un antes y un después en Corrientes", aseguró Testi, quien remarcó que el equipo trabaja impulsando la pesca adaptada como una herramienta de transformación social. Con esta propuesta, la provincia no solo exporta el atractivo de sus especies ícticas, sino también un modelo de gestión turística que prioriza la equidad y la integración humana.