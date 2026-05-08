Krujoski intentará escalar posiciones en Termas de Río Hondo

El Turismo Carretera 2000 desembarca este fin de semana en Temas de Río Hondo, Santiago del Estero, con la disputa de la cuarta fecha del campeonato 2026. El correntino Humberto Krujoski se presentará en el autódromo internacional con la intención de ser protagonista y recuperar terreno en la lucha por el título.

Krujoski marcha en la quinta ubicación del certamen con 145 puntos, los mismos que tiene Luis José “Josito” Di Palma. El certamen es liderado por Bernardo Llaver con 183 unidades. El podio lo completan Facundo Arduso con 171 y Lucas Bohdanowicz con 160.

En la tercera fecha, que se corrió en Concordia, Entre Ríos, Krujoski (Renault Fluence) sumó un sexto punto en la primera final del fin de semana y cerró su participación con un cuarto lugar en la segunda carrera.

El piloto del ACRA Ambrogio Racing “llega con el objetivo de dar el salto definitivo al grupo de vanguardia y pelear por los puestos de honor”, señalaron desde el equipo.

La novel categoría (está transitando su segunda temporada) compartirá el circuito internacional de Santiago del Estero con el Turismo Carretera, el TC Pista y la Fórmula 2, por eso su agenda será acotada durante el fin de semana.

Durante este sábado habrá dos tandas de entrenamientos, la clasificación será a las 13.30 y la primera final del fin de semana está prevista para las 15.10.

En tano que la segunda final de la cuarta fecha se largará a las 12.15 del domingo 10. La grilla de largada será de acuerdo al orden de llegada de la final del sábado.