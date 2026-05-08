L-Gante, envuelto en otra polémica: el motivo por el que podría regresar a la cárcel

Un nuevo conflicto judicial volvió a salpicar a L-Gante después de que empresarios uruguayos lo denunciaran por presunta estafa y apropiación indebida tras la suspensión de distintos recitales que ya habían sido anunciados, promocionados y cobrados. La situación generó inquietud alrededor del cantante por el impacto legal que podría tener.

La información fue difundida por los periodistas Juan Etchegoyen y Gustavo Descalzi, quienes revelaron que los productores involucrados aseguran haber perdido importantes sumas de dinero luego de organizar la gira de Elián Valenzuela en Uruguay. Según explicaron, "realizaron importantes inversiones para concretar la gira", incluyendo "vuelos privados, traslados, alquiler de instrumentos y campañas publicitarias para recitales que finalmente nunca se realizaron".

Nueva denuncia contra L-Gante por estafa en Uruguay

Siempre de acuerdo a la denuncia presentada, el escándalo tomó mayor dimensión porque el músico "habría tenido restricciones judiciales para salir del país y aun así continuó promocionando los espectáculos mediante videos difundidos en redes sociales". En la misma línea, "los empresarios sostienen que recién fueron informados sobre la imposibilidad de viajar horas antes de los recitales, cuando las entradas ya estaban vendidas y los eventos prácticamente agotados".

La causa busca esclarecer si existieron maniobras compatibles con los delitos de estafa y apropiación indebida, acusaciones que podrían complicar aún más el panorama judicial del referente de la cumbia 420. El tema cobró fuerza rápidamente debido a que el artista ya estuvo detenido en otras oportunidades y todavía enfrenta disputas legales y reclamos económicos vinculados a contratos y pagos pendientes.

Los eventos señalados en la denuncia estaban previstos en distintas ciudades uruguayas como Bella Unión, Artigas, Tacuarembó, Salto y Tala. Varias de esas presentaciones iban a realizarse este fin de semana y durante las próximas semanas, en medio de una gira que había generado una fuerte expectativa entre el público del país vecino.

De acuerdo con los productores denunciantes, "los shows correspondientes al viernes 8 de mayo, sábado 9 y domingo 10 de mayo ya contaban con fuerte promoción local, reservas logísticas y venta anticipada de entradas". Incluso remarcaron que "L-Gante grabó videos promocionales confirmando su presencia", situación que profundizó el enojo tras la cancelación de las fechas.

Además, señalaron que "existían conversaciones para extender la gira durante las próximas semanas y sumar nuevas fechas en otros boliches y festivales uruguayos". Sin embargo, el conflicto legal y las supuestas restricciones de viaje terminarían "paralizando" buena parte de esos proyectos.

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