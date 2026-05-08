Taraguy recibe a Curne, en un duelo directo por el título

La sexta fecha, penúltima, del Torneo Local de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) se jugará en forma completa este sábado con un partido excluyente en la programación.

Desde las 16, con arbitraje de Marco Piñeiro, Taraguy recibirá a Curne en la lucha directa por el primer puesto del certamen de primera división que clasificatorio al Regional.

El equipo universitario lidera el torneo con 24 puntos, mientras que el cuervo tiene 23. Los dos llegan invictos y con la intención de llegar a la última fecha en lo más alto de las posiciones.

En la parte baja de la tabla y mirando la clasificación al Regional. Pay de Ubre de Mercedes será local de San Patricio. Este partido dará inicio a las 15 con arbitraje de Augusto Fernández.

El equipo mercedeño tiene 5 puntos y lucha junto a Sixty, reúne la misma cantidad de unidades, la última plaza disponible para el Regional. El elenco chaqueño enfrentará a otro elenco correntino, Aranduroga (13) desde las 16 con Juan Zubieta como árbitro.

Hay que recordar que en la última fecha, séptima, Sixty será local de Pay Ubre.

La jornada de este sábado también contempla el encuentro entre Uncaus (0) y Regatas Resistencia (12) en Sáenz Peña. El partido comenzará a las 16 con el arbitraje de Walter Esquivel. El elenco del interior chaqueño ya no tiene posibilidades de clasificar y el Remero será parte del Regional 2026.