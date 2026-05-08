Felipe Pettinato habló sobre la denuncia por presunta falsificación de recetas médicas

Felipe Pettinato reapareció públicamente luego de que se conociera una nueva causa judicial en su contra. El mediático fue acusado de estafa en una investigación por presuntas recetas médicas falsificadas y, ante la consulta de un móvil televisivo, negó haber cometido el delito.

Felipe Pettinato negó las acusaciones por recetas falsificadas

El hijo de Roberto Pettinato habló con el programa de Lape Club Social luego de que trascendiera la noticia de su situación procesal. Días atrás, el periodista especializado en policiales Mauro Szeta informó a través de la red social X que Pettinato había sido indagado, procesado y beneficiado con arresto domiciliario en el marco de una causa por presunta falsificación de recetas médicas.

Aunque la medida judicial fue comunicada, Felipe aclaró que todavía no se encuentra cumpliendo arresto domiciliario de manera efectiva. “Estoy notificado pero no es efectiva, y se va a definir la semana que viene, creería”, señaló. Además, sostuvo que esta denuncia estaría relacionada con un expediente anterior: “Es una más, es algo que se desprende de la causa anterior”.

Durante la entrevista, el cronista repasó las distintas causas judiciales en las que el influencer se vio involucrado en los últimos años: una denuncia por abuso, la investigación por el incendio en el que murió el neurólogo Melchor Rodrigo y ahora esta acusación por supuesta estafa vinculada a recetas médicas. Frente a eso, Pettinato evitó profundizar y respondió con incomodidad: “No voy a responder eso”, mientras intentaba cubrirse el rostro.



Consultado sobre cómo recibió la notificación judicial, explicó que fue a través de la policía y reconoció que aún no mantuvo una reunión formal con su defensa. “No leí el legajo, estoy al tanto de muy poco, así que todavía no tengo nada que decirle al público tampoco por el momento”, afirmó.

Cuando el periodista le preguntó directamente sobre la supuesta maniobra con las recetas, Felipe respondió: “No sé de qué es lo que me acusan realmente”. Ante la insistencia del cronista, quien le aclaró que la acusación apunta a la adulteración de recetas médicas, Pettinato negó cualquier participación: “Esa es la acusación, pero vos me estás preguntando cómo la hacía y demás, pero yo no puedo responder eso porque no lo hacía”.

En ese contexto, también explicó que los medicamentos que consume forman parte de un tratamiento médico regular. “Yo siempre estuve en tratamiento”, aseguró, dando a entender que cuenta con recetas legales.

Más adelante, el entrevistado confirmó que continuará con el tratamiento de rehabilitación ordenado por la Justicia. “Sí, voy a continuar. Es una pauta y además me hace bien”, sostuvo. Y sobre su presente personal, remarcó: “Estoy limpio desde hace mucho tiempo”.

Sobre el final de la nota, le preguntaron por las críticas que recibió tras mostrarse en el cine pocos días después del juicio relacionado con la muerte de Melchor Rodrigo. Lejos de polemizar, Felipe respondió con ironía: “Estuvo buena la película, estuvo buena”.

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