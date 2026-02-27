Donald Trump llamó "enfermo" y "demente" a Robert De Niro tras sus críticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “criminales” las críticas de Robert De Niro y dio a entender que debería ser deportado. La respuesta se produjo después de que el actor se pronunciara contra su gestión.

De Niro, ganador del Oscar, apareció recientemente en el canal MS NOW y se emocionó al instar a la población a “resistir” las acciones de la administración Trump.

Trump respondió en su plataforma Truth Social con una publicación en la que inicialmente atacó a las representantes demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib. Luego añadió a De Niro a la lista de personas a “devolver a su lugar de origen”.

“Deberían subirse a un barco con el perturbado Robert De Niro, otra persona enferma y demente con, creo, un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene ni idea de lo que hace o dice, ¡algo de lo cual es seriamente CRIMINAL!”, escribió el presidente.

Tlaib y De Niro nacieron en Estados Unidos, mientras que Omar llegó desde Somalia en 1995. Trump continuó comparando al actor con otras figuras mediáticas, afirmando que podría estar “incluso más enfermo que la Loca Rosie O'Donnell”.