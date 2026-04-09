Comenzó la cosecha de soja en la zona núcleo y hay optimismo

“La primera impresión es que se nota una gran disparidad, sobre todo en las zonas más afectadas por la falta de agua de enero y febrero, pero también que los resultados están siendo mejores a lo esperado. Más aun, eso se verifica en donde el agua regresó en forma más oportuna en febrero”, resumió la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la BCR, en su reporte semanal.

Pero el problema que apareció ahora son los excesos de lluvias: si bien los aportes hídricos de febrero y marzo permitieron revertir el escenario de déficit que había dejado enero en muchas zonas, ahora la abundancia de agua provoca riesgos de excesos de humedad y pérdidas sobre todo de calidad.

En este contexto, la GEA resume los resultados por regiones dentro de la zona núcleo de la siguiente manera: en Marcos Juárez, antes de la cosecha se estimaba un promedio de 40 qq/ha; hoy con un 20% de avance, la media está entre 45 y 50 qq/ha, con lotes que llegan a 60.

En Carlos Pellegrini, “los rindes son los esperados”, dicen los técnicos, pero son algo mejor, porque se esperaba un promedio de 50 qq/ha, y con un 5% de avance lo que se observa es que ese valor será el piso. “Hay lotes que han superado los 60 quintales, holgadamente”, agregan.

En María Susana, que apenas han arrancado, señalan rindes muy disímiles, marcados negativamente en lotes con retención foliar. “Fue necesario aplicarlos con defoliantes para poder trillarlos”, completan.

En Los Quirquinchos, los rindes están buenos. “Lotes que no son tan productivos y uno los veía bastante afectados y manchoneados están entre 35 y 40 quintales”, mencionan.

En Cañada de Gómez, los primeros lotes están dejando resultados dispares, entre 26 y 40 qq/ha. “Los primeros lotes, los tempranos, están mostrando resultados flojos. Veremos cómo sigue el resto”, resumen los técnicos.

En Aldao y hacia el sur de la región, para comenzar con la soja faltan 10 a 15 días más. En cuanto a rindes esperados, no se descarta que puedan sorprender y dejar algunos kilos más.