Corrientes: efectivos realizaron RCP y salvaron a una menor

La Policía de Corrientes informó que el miércoles asistió a una madre en la ciudad capital, quien llegó a la guardia policial con su bebé en brazos que tenía problemas para respirar.

El hecho ocurrió en la noche del miércoles, cuando efectivos de la Comisaría VII Urbana protagonizaron un rápido accionar que permitió salvar la vida de una beba de un año.

La intervención se produjo cuando una mujer llegó hasta la guardia policial en estado de desesperación, solicitando ayuda urgente debido a que su hija presentaba serias dificultades para respirar.

Traslado de urgencia y maniobras de RCP

Ante la gravedad del cuadro, el suboficial mayor Juan Carlos Sánchez y el sargento Alejandro Encinas actuaron de inmediato.

Los uniformados trasladaron a la madre y a la menor hacia el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, mientras realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante el trayecto.

La beba fue estabilizada

Al arribar al centro de salud, la niña fue asistida por el personal médico, que logró estabilizarla.

Según se informó, la menor quedó en buen estado de salud tras la intervención.

Reconocimiento al accionar policial

Desde la fuerza destacaron el rápido y profesional desempeño de los efectivos, quienes actuaron sin demoras ante una situación de emergencia.

La intervención fue clave para preservar la vida de la menor.