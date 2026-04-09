Hace 39 años un santo visitaba Corrientes 

Bajo una torrencial lluvia, el Papa San Juan Pablo II llegaba a Corrientes en una visita gestionada con insistencia por el entonces gobernador José Antonio "Pocho" Romero Feris.

El Papa, que fue canonizado en 2014, aterrizó en Corrientes tras un aguacero intenso que puso en riesgo su llegada.

"Fue impresionante la lluvia de esa mañana y hasta estaba en dudas si podría aterrizar porque el aeropuerto estaba cerrado por las condiciones climáticas", recordó a El Litoral "Pocho" Romero Feris.

"A las 5 de la mañana estuve en Casa de Gobierno para seguir de cerca la situación y la incertidumbre perduró hasta casi las 9, cuando finalmente se decidió aterrizar", apuntó.



"El trayecto de Juan Pablo II contó con una multitud al costado de la ruta; en la zona de la Rotonda de la Virgen, en la avenida Independencia. Había más de 100 mil personas en la celebración y posteriormente mantuvo una entrevista con el Arzobispo y luego conmigo", recordó emocionado.



"Lo que más recuerdo de esos momentos es el perfecto español que hablaba, su capacidad notable, su espectacular comunicación con la gente, su humildad y su sencillez. Fue un Papa realmente especial", detalló.

Desde que se convirtió en Papa, en 1978, Karol Wojtyla visitó más de 130 países y cerca de 800 ciudades y pueblos. Recorrió más de tres veces la distancia entre la Tierra y la Luna. El continente más visitado fue, junto con Europa, América Latina. Murio el 2 de abril de 2005 y fue canonizado en 27 de abril de 2014