Maltrato animal en la Costanera: un hombre pateó a los gatos de la colonia felina

Un indignante episodio de maltrato animal se produjo en la Costanera de Corrientes el pasado lunes, cuando un hombre fue sorprendido pateando a un gato que pertenece a la colonia felina. Esto se dio luego de que su perro atacara al gato según explicaron desde la organización Paz Animal.

Una voluntaria del grupo de proteccionistas, fue testigo de los hechos mientras alimentaba a los gatos en la zona del Museo de Ciencias Naturales. En ese momento, notó que un hombre mayor cruzaba por la vereda con su perro, al cual incitaba a correr a los felinos.

Uno de los gatos intentó defenderse del ataque del perro, pero fue entonces cuando el hombre intervino y comenzó a patear al felino, haciendo caso omiso a los reclamos de la voluntaria, quien intentó detenerlo, según explicaron a El Litoral.

“Según datos que nos llegaron es un señor habitué de estás maniobras ya que en varias ocasiones incita a que su canino ladre a los gatos y/o lo corra”, agregaron.

Además señalaron que: “Lamentablemente hay personas así, intentamos concientizar que ningún animal sea lastimado pues los humanos somos lo que pensamos y actuamos de forma onerosa hacia la vida animal”.



