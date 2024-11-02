Tarjeteros reclaman un aumento en tarifas del estacionamiento medido

Los tarjeteros que cobran el estacionamiento medido en la ciudad de Corrientes reclaman un aumento de la tarifa. Esto se debe a que hay una muy baja recaudación ya que muchos conductores utilizan la aplicación. Además hubo inconvenientes con “controles excesivos" por parte de los inspectores.

El pasado jueves, un grupo de delegados de los trabajadores de estacionamiento medido presentó una solicitud al municipio para pedir un aumento del 100% en el valor actual de cada patente. Esta medida surge en respuesta a los crecientes costos de vida que afectan a los trabajadores, quienes ven reducidos sus ingresos mientras los costos diarios.

Claudio Romero, delegado de los tarjeteros y expresó a El Litoral: “Presentamos un pedido de actualización del estacionamiento medido y se pide el 100% del valor de cada patente. Por el motivo del costo de vida que se está viviendo en la actualidad, muchos de los tarjeteros se manejan en colectivo y la suba del boleto le afectó mucho, ya que se paga el total y no se tiene ningún tipo de descuento, como tienen ciertas áreas como lo estudiantil y amas de casas y otras áreas”.

“El tarjetero de cada hora que carga solo le queda el 35% de ganancia. En el día tenemos que movernos cuatro veces para ir y volver del trabajo, y el gasto en combustible es cada vez más alto. Esto, sumado al encarecimiento de productos de primera necesidad, hace que muchos compañeros ya estén por debajo de la línea de pobreza”, agregó Romero.

Otra preocupación de los tarjeteros es la competencia que representan los permisos municipales y los permisos de discapacidad, los cuales permiten el estacionamiento gratuito para ciertos sectores de la población. Agregado a esto, la implementación del pago por la aplicación.

“En cuanto a los permisos de discapacidad ya se detectó muchos que son truchos y también personas que lo utilizan inadecuadamente a la hora de estacionar, porque ese permiso sólo sirve a la persona que lo otorgaron sea el conductor o el acompañante y muchas veces la persona a quien dieron no se encuentra en el vehículo y el que está usando el auto cree que puede estacionar gratis con ese permiso por más que no esté la persona y no es así. En el permiso lo dice muy en claro”, explicó.

Los tarjeteros también manifestaron su preocupación por el sistema de aplicación móvil que permite a los usuarios activar el estacionamiento sin intermediarios: “Cuando los usuarios activan el estacionamiento a través de la aplicación, el 100% de esa ganancia va al municipio, y nosotros no recibimos ninguna parte. Esto, sumado a los problemas que enfrentamos con los permisos especiales y los aumentos de costo, nos lleva a solicitar un ajuste en las tarifas de estacionamiento”.

Finalmente, el delegado señaló conflictos recientes con el grupo de inspectores encargado de supervisar el estacionamiento, liderado por el inspector Machuca. Romero denunció que se multó a vehículos por simples errores en la anotación de la patente, lo cual provoca enfrentamientos con los usuarios y, en algunos casos, agresiones físicas a los tarjeteros.

“Hubo complicaciones con un grupo de inspectores encabezado po el señor Machuca que está encargado del control es que multó muchos autos por sólo pasar unos minutos y no dejaba que el tarjetero lo pueda renovar la carga y también multó muchos autos a los que sin querer el tarjetero anotó mal el dominio de la patente el cual eso tiene arreglo”, contó.

“Con ese señor Machuca se tuvo una reunión el viernes pasado pidiendo que su control no sea muy riguroso para así evitar confrontaciones del usuario hacia el tarjetero porque unos compañeros fueron agredidos físicamente por propietario que fueron multados por lo que mencioné”, concluyó Romero.

(VT)

