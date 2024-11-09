Estacionamiento medido: el 30% de los tarjeteros fueron sancionados por incumplimientos

Hace varias semanas que el estacionamiento medido está en foco ante la baja rentabilidad que obtienen los tarjeteros y los estrictos controles. Recientemente revelaron que casi el 30% de los trabajadores del sector han recibido sanciones. Las medidas disciplinarias incluyen cambios de cuadras y, en algunos casos, suspensiones debido al incumplimiento de sus tareas o a la acumulación de inasistencias.

Los cambios de ubicación buscan mejorar el control y asegurar que los tarjeteros cumplan con el servicio, en especial en zonas de alta circulación donde la presencia de estos trabajadores es fundamental para la gestión del estacionamiento.

Claudio Romero, delegado de los tarjeteros y expresó a El Litoral: “Algunos compañeros sufrieron cambios de cuadras. Algunos por incumplimiento de su trabajo y otros por tener muchas faltas”.

Entre las principales causas de las sanciones, se dieron cuando “el usuario le paga al tarjetero la hora, y el tarjetero no le hace la activación”, señaló Romero a este medio.

Esta falta de activación en el sistema de estacionamiento afecta directamente a los usuarios, quienes pueden recibir multas injustas por aparentes impagos. Según el delegado, se busca corregir esta situación con mayor supervisión y capacitación, ya que algunos trabajadores han sido recurrentes en este tipo de errores.

La semana pasada, un grupo de delegados de los trabajadores de estacionamiento medido presentó una solicitud al municipio para pedir un aumento del 100% en el valor actual de cada patente. Esta medida surge en respuesta a los crecientes costos de vida que afectan a los trabajadores, quienes ven reducidos sus ingresos mientras los costos diarios. Según explicaron aún aguardan por una respuesta.

(VT)