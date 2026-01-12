Plus para municipales: este miércoles comienza el pago en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes informó este lunes que este miércoles 14 se inicia el pago del plus correspondiente al primer adicional de enero para los trabajadores municipales. El cronograma se extenderá hasta el viernes 16 e incluye a personal de planta permanente, contratados y agentes Neike.

Según se detalló, los empleados de planta, contrato y Neike bancarizados tendrán el dinero depositado en sus cuentas bancarias este mismo miércoles 14, pudiendo acceder al mismo a través de los cajeros automáticos habilitados.

En tanto, los trabajadores Neike no bancarizados deberán presentarse en la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20, de acuerdo con la terminación del DNI.

El cronograma para este grupo será el siguiente:

Miércoles 14 : DNI terminados en 0, 1 y 2

Jueves 15 : DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6

Viernes 16: DNI terminados en 7, 8 y 9

Por último, los agentes Neike bancarizados que no cuenten con tarjeta de débito deberán cobrar por ventanilla en el Banco de Corrientes, sucursal avenida Teniente Ibáñez 1826, respetando el mismo esquema de fechas según la finalización del documento.