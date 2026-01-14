Corrientes: transito restringido por reparación de baches en calles céntricas y avenida

La Municipalidad de Corrientes informó este miércoles que se encuentra llevando adelante un plan de reparación de baches en distintas arterias de la ciudad, trabajos que se extenderán al menos hasta el próximo lunes. Los trabajos se realizan en la mitad de la calzada, por lo que no se encuentra completamente cerrada.

¿En dónde se desarrollan las obras?

Las intervenciones se realizan sobre calle La Rioja, puntualmente en las esquinas de Rivadavia, 9 de Julio y Pellegrini, sectores que presentan un importante deterioro del pavimento debido al intenso tránsito diario.

Además, las cuadrillas municipales trabajan sobre la intersección de Rivadavia y Santa Fe, donde también se ejecutan tareas de bacheo para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

En paralelo, se desarrollan obras de refacción en los cordones de la avenida 3 de Abril, en el tramo comprendido entre las calles Catamarca y Santa Fe, con el objetivo de optimizar el estado de una de las principales vías de circulación de la capital.

Estas labores forman parte de un cronograma de mantenimiento urbano destinado a reparar sectores críticos y prevenir mayores daños en la infraestructura vial.

Por último, solicitaron a los vecinos y conductores que transiten con precaución por las zonas mencionadas, respetando la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar, a fin de evitar inconvenientes y garantizar el normal desarrollo de las tareas.