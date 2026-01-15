Mejoras urbanas: comenzaron trabajos integrales en avenidas de la ciudad de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, puso en marcha un operativo integral de mantenimiento y embellecimiento en distintas avenidas de la ciudad, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y optimizar la circulación vehicular y peatonal.
Inicio de las tareas en avenida Armenia
Los trabajos comenzaron sobre avenida Armenia, en el tramo comprendido entre Estados Unidos y avenida J. R. Fernández.
Esta intervención forma parte de un plan que se extenderá de manera progresiva a otros corredores estratégicos de la Capital, con operativos programados para los días miércoles, jueves y viernes.
Acciones desplegadas
Según detalló el secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado, el operativo se desarrolla de manera coordinada entre distintas áreas municipales e incluye:
- Despeje de cableado y luminarias
- Corte de pasto y perfilado de veredas
- Levantamiento de escombros
- Pintado de cordones
- Señalización vial
- Presencia de inspectores de tránsito
Las tareas se iniciaron por la mano oeste de avenida Armenia y, una vez finalizada esa etapa, continuarán por la mano contraria.
Limpieza y saneamiento en barrios
Desde la Secretaría de Servicios Públicos indicaron que el Municipio viene reforzando las tareas de limpieza y saneamiento en distintos puntos de la ciudad, especialmente en:
- Levantamiento de residuos y mini basurales
- Desmalezado en barrios
- Intervenciones a través de la Subsecretaría de Delegaciones Territoriales
Preparativos para eventos masivos
El funcionario señaló además que se realizan trabajos complementarios de cara a los eventos de gran convocatoria que se desarrollarán en la ciudad, entre ellos:
- Fiesta Nacional del Chamamé
- Carnavales Barriales
- Carnavales Oficiales
El objetivo es que Corrientes se presente en condiciones adecuadas para vecinos y turistas.
Compromiso ciudadano
Desde el Municipio destacaron la importancia del acompañamiento de los vecinos para sostener los resultados de los operativos, solicitando:
- Mantener el cuidado de las veredas
- Respetar los horarios de recolección de residuos
- Evitar la acumulación de basura en la vía pública
Canales de reclamos y consultas
Para consultas o reclamos, la Municipalidad recordó que están habilitados los siguientes canales:
- Línea 147
- Munibot: 3794-341768