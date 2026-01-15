¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

hundimiento Mercosur alerta amarilla
Mantenimiento urbano

Mejoras urbanas: comenzaron trabajos integrales en avenidas de la ciudad de Corrientes

El Municipio desplegó un operativo integral para embellecer y mejorar la circulación en corredores claves. Las tareas comenzaron en avenida Armenia e incluyen limpieza, señalización y mantenimiento urbano.

Por El Litoral

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 09:23

La Municipalidad de Corrientes, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, puso en marcha un operativo integral de mantenimiento y embellecimiento en distintas avenidas de la ciudad, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y optimizar la circulación vehicular y peatonal.

Inicio de las tareas en avenida Armenia

Los trabajos comenzaron sobre avenida Armenia, en el tramo comprendido entre Estados Unidos y avenida J. R. Fernández.

Esta intervención forma parte de un plan que se extenderá de manera progresiva a otros corredores estratégicos de la Capital, con operativos programados para los días miércoles, jueves y viernes.

Acciones desplegadas

Según detalló el secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado, el operativo se desarrolla de manera coordinada entre distintas áreas municipales e incluye:

  • Despeje de cableado y luminarias
  • Corte de pasto y perfilado de veredas
  • Levantamiento de escombros
  • Pintado de cordones
  • Señalización vial
  • Presencia de inspectores de tránsito

Las tareas se iniciaron por la mano oeste de avenida Armenia y, una vez finalizada esa etapa, continuarán por la mano contraria.

Limpieza y saneamiento en barrios

Desde la Secretaría de Servicios Públicos indicaron que el Municipio viene reforzando las tareas de limpieza y saneamiento en distintos puntos de la ciudad, especialmente en:

  • Levantamiento de residuos y mini basurales
  • Desmalezado en barrios
  • Intervenciones a través de la Subsecretaría de Delegaciones Territoriales

Preparativos para eventos masivos

El funcionario señaló además que se realizan trabajos complementarios de cara a los eventos de gran convocatoria que se desarrollarán en la ciudad, entre ellos:

  • Fiesta Nacional del Chamamé
  • Carnavales Barriales
  • Carnavales Oficiales

El objetivo es que Corrientes se presente en condiciones adecuadas para vecinos y turistas.

Compromiso ciudadano

Desde el Municipio destacaron la importancia del acompañamiento de los vecinos para sostener los resultados de los operativos, solicitando:

  • Mantener el cuidado de las veredas
  • Respetar los horarios de recolección de residuos
  • Evitar la acumulación de basura en la vía pública

Canales de reclamos y consultas

Para consultas o reclamos, la Municipalidad recordó que están habilitados los siguientes canales:

  • Línea 147
  • Munibot: 3794-341768
