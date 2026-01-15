Mejoras urbanas: comenzaron trabajos integrales en avenidas de la ciudad de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, puso en marcha un operativo integral de mantenimiento y embellecimiento en distintas avenidas de la ciudad, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y optimizar la circulación vehicular y peatonal.

Inicio de las tareas en avenida Armenia

Los trabajos comenzaron sobre avenida Armenia, en el tramo comprendido entre Estados Unidos y avenida J. R. Fernández.

Esta intervención forma parte de un plan que se extenderá de manera progresiva a otros corredores estratégicos de la Capital, con operativos programados para los días miércoles, jueves y viernes.

Acciones desplegadas

Según detalló el secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado, el operativo se desarrolla de manera coordinada entre distintas áreas municipales e incluye:

Despeje de cableado y luminarias

Corte de pasto y perfilado de veredas

Levantamiento de escombros

Pintado de cordones

Señalización vial

Presencia de inspectores de tránsito

Las tareas se iniciaron por la mano oeste de avenida Armenia y, una vez finalizada esa etapa, continuarán por la mano contraria.

Limpieza y saneamiento en barrios

Desde la Secretaría de Servicios Públicos indicaron que el Municipio viene reforzando las tareas de limpieza y saneamiento en distintos puntos de la ciudad, especialmente en:

Levantamiento de residuos y mini basurales

Desmalezado en barrios

Intervenciones a través de la Subsecretaría de Delegaciones Territoriales

Preparativos para eventos masivos

El funcionario señaló además que se realizan trabajos complementarios de cara a los eventos de gran convocatoria que se desarrollarán en la ciudad, entre ellos:

Fiesta Nacional del Chamamé

Carnavales Barriales

Carnavales Oficiales

El objetivo es que Corrientes se presente en condiciones adecuadas para vecinos y turistas.

Compromiso ciudadano

Desde el Municipio destacaron la importancia del acompañamiento de los vecinos para sostener los resultados de los operativos, solicitando:

Mantener el cuidado de las veredas

Respetar los horarios de recolección de residuos

Evitar la acumulación de basura en la vía pública

Canales de reclamos y consultas

Para consultas o reclamos, la Municipalidad recordó que están habilitados los siguientes canales: