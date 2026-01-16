¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Mocoretá Goya Temporal en Corrientes
CAPITAL

Temporal en Corrientes: la Municipalidad reforzó los operativos tras las intensas lluvias

Se desplegaron maquinarias en barrios críticos para evacuar el agua y garantizar la seguridad vial y ciudadana. 

Por El Litoral

Viernes, 16 de enero de 2026 a las 11:43

La Municipalidad de Corrientes activó operativos de asistencia en distintos barrios tras las intensas precipitaciones registradas desde la madrugada de este viernes. El objetivo es facilitar el escurrimiento del agua y garantizar la seguridad de los vecinos.

Trabajos de asistencia

Las cuadrillas municipales trabajan en zonas críticas como San Ignacio, La Olla, Esperanza y Sapucay Norte. En algunos barrios se instalaron bombas de extracción de agua y se emplean retroexcavadoras para retirar acumulaciones,

El personal de Tránsito y Guardia Urbana se encuentra presente en intersecciones con mayor anegamiento para colaborar con desvíos y mantener la seguridad.

Lluvias de menor intensidad 

El pronóstico indica lluvias de menor intensidad durante el resto del día y lloviznas mañana por la mañana. Las áreas municipales permanecen en estado de alerta y seguimiento permanente de la situación.

 Para avisos o reclamos, se encuentra disponible el Centro de Atención al Ciudadano al 147.

