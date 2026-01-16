Temporal en Corrientes: la Municipalidad reforzó los operativos tras las intensas lluvias

La Municipalidad de Corrientes activó operativos de asistencia en distintos barrios tras las intensas precipitaciones registradas desde la madrugada de este viernes. El objetivo es facilitar el escurrimiento del agua y garantizar la seguridad de los vecinos.

Trabajos de asistencia

Las cuadrillas municipales trabajan en zonas críticas como San Ignacio, La Olla, Esperanza y Sapucay Norte. En algunos barrios se instalaron bombas de extracción de agua y se emplean retroexcavadoras para retirar acumulaciones,

El personal de Tránsito y Guardia Urbana se encuentra presente en intersecciones con mayor anegamiento para colaborar con desvíos y mantener la seguridad.

Lluvias de menor intensidad

El pronóstico indica lluvias de menor intensidad durante el resto del día y lloviznas mañana por la mañana. Las áreas municipales permanecen en estado de alerta y seguimiento permanente de la situación.

Para avisos o reclamos, se encuentra disponible el Centro de Atención al Ciudadano al 147.