Chayanne y el gesto más noble: una fan se perdió su show por el cáncer y él decidió visita



Antes de que cierre el 2025, Chayanne se convirtió en el héroe de una de sus fans y de todos los que apreciaron su noble gesto en redes sociales. En el contexto de su gira "Bailemos Otra Vez" por Puerto Rico, el cantante protagonizó un emotivo momento que no tardó en volverse viral: visitó a una de sus seguidoras en la clínica, mientras atraviesa un cáncer, dado que la mujer se perdió su show por una recaída en la enfermedad.

El video del encuentro se volvió viral a finales de diciembre de 2025, aunque el gesto tuvo lugar originalmente en noviembre, tras sus presentaciones en la isla.

El encuentro más emotivo de Chayanne con una fan



Se trata de una fiel seguidora del cantante que atraviesa un momento difícil de salud debido al cáncer. Ella ya tenía sus entradas compradas para ver el show del artista puertorriqueño, pero no pudo asistir debido a que tuvo que ser hospitalizada para recibir tratamiento.

Cuando Chayanne se enteró de la situación, decidió ir personalmente al hospital para saludarla. En las imágenes que circularon en redes sociales, se ve al cantante entrando a la habitación, tomándola de la mano y conversando con ella de manera muy cercana y tranquila.

"Recibí la carta y yo dije 'tengo que ir a saludarla'. Qué bueno conocerte y verte aquí. Me dijeron que fueron, no sé a dónde, a una firma de autógrafos. Y lo del ticket, que no pudiste ir al show", comenzó diciendo el artista, mientras a la fanática se le caían las lágrimas.

En resumen, el artista le expresó lo feliz que le hacía poder saludarla personalmente, mencionando que había recibido los videos y mensajes que le enviaron sobre su caso.



Como era de esperarse, el video conmovió a sus seguidores no solo por el gesto en sí, sino por la humildad de Chayanne al dedicar tiempo fuera de los reflectores para acompañar a una fan en un momento tan vulnerable. La madre de la joven también estuvo presente y relató que este encuentro logró sacar una sonrisa genuina a su hija, haciéndola olvidar por un momento la rutina del tratamiento hospitalario.

