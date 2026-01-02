La histórica reconciliación entre Residente y J Balvin que sacude a las redes sociales



J Balvin y Residente le dieron una gran noticia a la música en el cierre de 2025 y no se trata justamente de una nueva composición, sino de su reconciliación, tras un conflicto de larga data. Con una publicación compartida en Instagram, los artistas pusieron fin a una guerra que comenzó en septiembre de 2021.

"Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo", escribieron en conjunto René y José, en una publicación que lleva la firma de ambos.

Ante esto, diferentes personalidades de la música reaccionaron con alegría. Uno de ellos fue Bizarrap, quien escribió: "Gracias por esto a ambos, los quiero". También, Ricardo Montaner y su hijo Ricky celebraron la reconciliación: "2025 fue un gran año", escribió el hijo del intérprete de "Castillo azul".

Cabe señalar que Montaner padre había sido uno de los primeros en rechazar la postura de René en la BZRP Music Sessions #49, donde Residente defenestró a su par.

Cómo comenzó el conflicto entre Residente y J Balvin



La enemistad pública entre J Balvin y Residente (René Pérez Joglar) alcanzó su punto máximo a principios de 2022, pero el conflicto real estalló en septiembre de 2021.

Todo comenzó cuando J Balvin publicó una serie de tuits quejándose de las nominaciones de los Latin Grammy 2021. Balvin afirmó que la Academia no valoraba a los artistas del género urbano, a pesar de que estos les daban audiencia (rating), y pidió un boicot general para que ningún artista del género asistiera a la ceremonia.

Residente, quien posee más de 30 Grammys, le respondió con un video que se volvió viral, donde le recordó a Balvin que el año anterior, cuando tuvo 13 nominaciones, no pidió ningún boicot. Asimismo, René comparó la música de Balvin con un carrito de hot dogs: "A todo el mundo le gusta, pero cuando la gente quiere comer bien, se va a un restaurante [que gana estrellas Michelin]". Con esto, insinuó que la música de Balvin era comercial y de baja calidad artística frente a propuestas más profundas.

En lugar de entrar en una guerra de palabras inmediata, J Balvin aprovechó la crítica para hacer marketing. Publicó fotos junto a un carrito de perros calientes y lanzó una línea de camisetas y gorras con el diseño de un hot dog. Esto molestó profundamente a Residente, quien sintió que Balvin había roto un "pacto de caballeros" de dejar el tema en paz tras una llamada privada.

El clímax de la guerra: la BZRP Music Sessions #49 en 2022



En marzo de 2022, la enemistad pasó a la historia de la música con la sesión de Residente junto a Bizarrap. En una "tiraera" de más de 8 minutos, René atacó a Balvin directamente llamándolo "el Logan Paul del reguetón". Además, lo acusó de ser un "esclavo de la industria" y de no escribir sus propias letras.



También, cuestionó su falta de postura ante los problemas sociales en Colombia y lo calificó de "racista" y "cobarde".

Afortunadamente, el conflicto llegó a su fin y ahora los fanáticos se ilusionan con una colaboración entre ambos.



minutouno.com