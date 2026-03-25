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Con un operativo integral, “La Muni en tu barrio” desembarcó en el 17 de Agosto

La iniciativa municipal reactivó sus actividades en la capital correntina con una modalidad integral que incluye descacharrado, mejora de alumbrado y atención veterinaria. Durante la jornada, se brindaron controles médicos y asesoramiento en trámites provinciales y municipales.

Por El Litoral

Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 16:07

La gestión del intendente Claudio Polich puso en marcha una nueva etapa del programa “La Muni en tu barrio”. El operativo inaugural tuvo lugar en el predio de las calles Cerdeña y Duma, en el barrio 17 de Agosto, donde se desplegaron múltiples prestaciones sanitarias y administrativas para fortalecer la presencia del Estado en el territorio.

Esta fase del programa incorpora tareas preventivas previas, como la limpieza integral, el despeje de luminarias y operativos de descacharrado. El secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, destacó que el objetivo es "dar respuesta a los reclamos más frecuentes de los vecinos" mediante una intervención semanal en distintas zonas de la ciudad.

Prestaciones médicas y trámites

El operativo contó con una amplia oferta de servicios de salud que incluyó controles de peso y talla, atención médica general, odontología y monitoreo de hipertensión y glucemia. Asimismo, el trabajo articulado con el Gobierno provincial permitió el acceso a trámites del Registro Civil y asesoramiento del Ministerio de Seguridad.

Entre los servicios más demandados se destacaron:

  • Gestiones: DNI, tarjetas SUBE, pensiones no contributivas y mediación.

  • Programas sociales: acceso a la garrafa social, defensa del consumidor y programas de niñez, diversidad y género.

  • Ambiente: Ñande Huerta y asesoramiento sobre horarios de recolección de residuos.

Mascotas Saludables y prevención

El programa Mascotas Saludables también formó parte de la jornada, brindando atención veterinaria gratuita. Según informó el director general de Zoonosis, Ricardo Sánchez, se otorgaron 70 turnos para castraciones y se atendieron a más de 150 animales con vacunación antirrábica y desparasitación.

El funcionario remarcó que el eje central es la prevención de enfermedades zoonóticas y el control de la población animal para evitar la superpoblación.

Para acceder a las esterilizaciones en futuros operativos, los vecinos deben solicitar turno previo a través del sitio web oficial de la ciudad.

Próxima fecha: Laguna Seca

Desde el municipio confirmaron que el cronograma continuará el próximo 1 de abril en el barrio Laguna Seca. Durante los días previos, las cuadrillas municipales realizarán las tareas de descacharrado y concientización sobre el mantenimiento de baldíos y disposición de residuos voluminosos, con el fin de profundizar las medidas de prevención sanitaria en el sector.

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