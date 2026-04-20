Corrientes bajo alerta naranja: refuerzan limpieza de canales y sumideros

La Municipalidad de Corrientes informó que durante este lunes mantiene un operativo con cuadrillas que realizan tareas de limpieza de sumideros, canales y desagües en distintos puntos de la ciudad.

Las acciones buscan reforzar el sistema de drenaje ante el pronóstico de lluvias persistentes durante la jornada del lunes.

Condiciones climáticas y pronóstico

El subsecretario de Gestión de Riesgos, José Pedro Ruiz, informó que “la ciudad comenzó a registrar una llovizna cerca de la 1:45 de la madrugada y vamos a tener lluvia prácticamente todo el día”.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene a la ciudad bajo alerta naranja por tormentas fuertes, con condiciones inestables que podrían extenderse hasta la madrugada del martes.

Recorridas en barrios

Desde el municipio indicaron que las cuadrillas de Obras y Servicios Públicos recorren distintos barrios y, hasta el momento, no se registraron inconvenientes en viviendas.

No obstante, se recordó que las lluvias recientes, con registros cercanos a los 100 milímetros en corto tiempo, afectan la capacidad de absorción del suelo.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, se recomienda circular con precaución, mantener distancia entre vehículos y evitar sacar residuos mientras continúen las precipitaciones.

Además, ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse a la línea gratuita 147.