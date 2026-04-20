Plus para municipales: este martes 21 comienza el pago en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes informó que este martes 21 de abril comienza el pago del plus de refuerzo para los trabajadores municipales.

Según se detalló, los empleados de planta, contrato y Neike bancarizados tendrán el dinero depositado en sus cuentas bancarias este martes 21, pudiendo acceder al mismo a través de los cajeros automáticos habilitados.

En tanto, los trabajadores Neike no bancarizados deberán cobrar de manera presencial, según la terminación de su Documento Nacional de Identidad, en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos, ubicada en Brasil 1269.

Cronograma para no bancarizados

El esquema de pagos será el siguiente:

Martes 21 de abril: DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4

DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 Miércoles 22 de abril: DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9

Los pagos se realizarán en el horario de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

Cobro por ventanilla

Por otra parte, se informó que los agentes Neike bancarizados que aún no cuentan con tarjeta de débito deberán cobrar por ventanilla en el Banco de Corrientes, en su sucursal de avenida Teniente Ibáñez 1826, respetando el mismo cronograma según terminación de DNI.