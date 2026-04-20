Tía Maruca: la popular marca de galletitas cerró definitivamente su fábrica principal

La histórica marca de galletitas Tía Maruca cerró de manera definitiva su planta principal ubicada en Albardón, en San Juan, poniendo fin a más de dos décadas de actividad industrial y dejando sin empleo a decenas de trabajadores, informó el diario de Río Negro.

El año pasado Clarín contó que ya había frenado la producción en esa planta. En 2024, el 50% de la famosa marca de galletitas pasó a manos de Argensun Foods, empresa líder en girasol confitero y fabricante de las semillas de girasol Pipas, que compran 400.000 consumidores. Su portafolio de productos es comercializado por su firma Pro Novelties, con presencia en más de 20.000 puntos de venta a nivel nacional.

Argensun Foods,de la familia Díaz Colodrero y conducida por Pablo Tamburo lo adquirió con la idea de producir 20.000 toneladas de galletitas por año, a las que se suman las de las marcas Dale y Argentitas.

El otro 50% de Tía Maruca quedó en manos de su fundador, Alejandro Ripani, que continúa como accionista y trabaja en la firma que fundó en 1998 y en los últimos años enfrentó problemas financieros que la llevaron a un concurso de acreedores, que se homologó con el ingreso de Argensun Foods en 2024.

El cierre de la planta de San Juan marca ahora el ocaso de una empresa que supo posicionarse en las góndolas de todo el país y competir con las principales firmas del rubro.

Entre las principales causas que llevaron a esta decisión aparecen la caída del consumo interno y el aumento sostenido de costos en insumos clave como harina y azúcar. A esto se sumaron dificultades para acceder a financiamiento y una presión impositiva que complicó la posibilidad de modernizar la producción.

En ese escenario, sostener la competitividad frente a marcas más económicas dentro del mercado de las galletitas dulces "se volvió cada vez más difícil", señalaron expertos.

El cierre de la planta en Albardón en San Juan no solo representa el final de una marca emblemática, sino también un fuerte impacto en la comunidad local, donde la fábrica era una fuente importante de empleo.

Con esta decisión, se cierra un capítulo para una de las firmas más reconocidas del sector alimenticio argentino, reflejando las dificultades que atraviesa la industria en el actual escenario económico.

Clarín