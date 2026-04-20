Estudiantes correntinos expondrán obras de arte escolar en la Plaza Cabral

Como parte de los festejos por el Mes de Corrientes, el Ministerio de Educación de Corrientes realizará una muestra de arte escolar denominada “Raíces que Inspiran: Arte y fundación”, que tendrá lugar el miércoles 22 de abril desde las 8 en la Plaza Cabral.

La actividad se desarrollará de 8 a 12 con la participación de instituciones educativas de toda la ciudad.

El encuentro contará con la presencia de estudiantes de nivel primario y secundario, tanto de gestión pública como privada, así como también jóvenes que forman parte de la Modalidad de Educación en Contexto de Encierro, en una propuesta que busca ser inclusiva y representativa.

Arte, identidad y formación

Desde la organización destacaron que el objetivo principal es visibilizar las producciones artísticas surgidas del trabajo en el aula, poniendo en valor el proceso creativo de los estudiantes y su vínculo con la identidad correntina.

Además, la actividad se enmarca en la celebración del aniversario fundacional de la ciudad, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el reconocimiento de las raíces culturales a través del arte.

La jornada será abierta al público y se espera una importante convocatoria de familias, docentes y vecinos que podrán recorrer las distintas exposiciones y acompañar el talento de los jóvenes artistas.