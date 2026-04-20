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Estudiantes correntinos expondrán obras de arte escolar en la Plaza Cabral

La muestra reunirá a alumnos de distintos niveles y modalidades para visibilizar sus producciones en el marco del aniversario fundacional de la capital.

Por El Litoral

Lunes, 20 de abril de 2026 a las 10:54

Como parte de los festejos por el Mes de Corrientes, el Ministerio de Educación de Corrientes realizará una muestra de arte escolar denominada “Raíces que Inspiran: Arte y fundación”, que tendrá lugar el miércoles 22 de abril desde las 8 en la Plaza Cabral.

La actividad se desarrollará de 8 a 12 con la participación de instituciones educativas de toda la ciudad.

El encuentro contará con la presencia de estudiantes de nivel primario y secundario, tanto de gestión pública como privada, así como también jóvenes que forman parte de la Modalidad de Educación en Contexto de Encierro, en una propuesta que busca ser inclusiva y representativa.

Arte, identidad y formación

Desde la organización destacaron que el objetivo principal es visibilizar las producciones artísticas surgidas del trabajo en el aula, poniendo en valor el proceso creativo de los estudiantes y su vínculo con la identidad correntina.

Además, la actividad se enmarca en la celebración del aniversario fundacional de la ciudad, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el reconocimiento de las raíces culturales a través del arte.

La jornada será abierta al público y se espera una importante convocatoria de familias, docentes y vecinos que podrán recorrer las distintas exposiciones y acompañar el talento de los jóvenes artistas.

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