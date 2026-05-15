Lanari alertó por el recorte nacional y confirmó que Corrientes financia las vacunas de PAMI

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari, confirmó que la provincia debió intervenir para garantizar la inmunización de los sectores más vulnerables de la población ante la interrupción de los suministros federales.

“Estamos cubriendo a población de riesgo, como adultos mayores beneficiarios del PAMI, con vacunas que proveímos desde la Provincia porque Nación dejó de enviar”, reconoció el funcionario, visibilizando la tensión entre el Ministerio de Salud de la Nación y las carteras sanitarias provinciales.

Medicamentos oncológicos y el futuro de Remediar

El recorte proyectado por la administración central se estima en unos 63 mil millones de pesos y se instrumentó a través de un decreto de 500 páginas que los equipos técnicos provinciales se encuentran auditando. Aunque el impacto definitivo se conocerá en los próximos días, Lanari adelantó modificaciones en programas de alta sensibilidad social.

“El programa Remediar va a cambiar, los medicamentos de alto costo donde se incluyen todos los oncológicos seguramente van a sufrir modificaciones, y algunos planes de atención primaria también. Me da mucho miedo porque esto puede perjudicar a una población realmente muy sensible”, alertó el ministro.

La crisis de Incluir Salud: "Es lamentable"

Uno de los puntos más críticos señalados por el titular de la cartera sanitaria es el financiamiento del programa Incluir Salud (ex PROFE), destinado a beneficiarios de pensiones no contributivas, embarazadas y personas con discapacidad.

Corrientes cuenta actualmente con más de 45.000 afiliados bajo esta cobertura. “Nación nos paga una cápita de 612 pesos, de los cuales el 50% está destinado al gasto administrativo. La verdad que es lamentable”, fustigó Lanari, dejando en claro la inviabilidad presupuestaria con la que operan los efectores locales bajo las actuales condiciones federales.

Cita clave en el Cofesa

Pese a las dificultades de financiamiento y a un problema de coordinación técnica para cargar los datos en el nodo informático nacional, el ministro viajará este lunes a Buenos Aires para participar del Consejo Federal de Salud (Cofesa). Allí se reunirá con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y presentará los índices locales que demuestran que Corrientes cumplió con las metas de vacunación estipuladas.

“Lo más importante es que hemos logrado revertir esa tendencia antivacuna que hoy queda reservada solo para un grupo muy específico de la población”, concluyó Lanari, ratificando el esfuerzo del sistema provincial para sostener las campañas de inmunización con recursos propios.