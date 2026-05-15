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Claudio Polich Fito Páez Emilio Lanari
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DEL 22 AL 24 DE JULIO

Gabriel Romero presentó el Congreso de Arte, en el marco de la Bienal del Chaco

La máxima autoridad de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (UNNE); en conjunto con las autoridades de la Fundación Urunday; presentaron hoy la actividad que le da complemento académico, investigativo y de difusión internacional a la Bienal del Chaco. El decano, celebró la cantidad y calidad de las propuestas presentadas (más de 150 ponencias propuestas) y remarcó la importancia y el valor de las 6 conferencias que se presentarán.

Por El Litoral

Viernes, 15 de mayo de 2026 a las 18:55

El Congreso tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de julio y es sin dudas la principal propuesta  académicas, formativa de la Bienal. Con el objetivo central puesto en consolidar a la capital chaqueña y a la región como un destino de referencia para el turismo cultural; ya que también tendrá actividades en Corrientes.

José Eidman, presidente de la Fundación Urunday, señaló que es "el soporte académico y científico" del evento. Habrá más de 13 mesas de debate sobre patrimonio cultural y arte contemporáneo, con el rol de los museos como tema saliente.

“Quiero destacar el esfuerzo del persona de FADyCC y remarcar que con mucho orgullo llevamos adelante esta organización, con mucho celo cuidado y preparación en lo conceptual, que nos ayuda además en este contexto, a dimensionar y remarcar el rol de la universidad (UNNE) en el desarrollo de acciones aportando desde su lugar para cimentar más y mejores herramientas formativas para el crecimiento identitario, cultural y turístico de la regional”, declaró el arquitecto Gabriel Romero, post conferencia de prensa.

Durante la presentación se profundizó en los contenidos del Congreso. El eje temático será "Museos, Turismo y Gestión Cultural en Diálogo", con una propuesta que articulará ponencias, exhibiciones de obras, conferencias y paneles-conversatorios sobre los desafíos actuales del arte, la cultura y el turismo.

Las actividades se desarrollarán en dos sedes: la FADyCC, ubicada en avenida Castelli 1300, donde se realizarán las ponencias y exhibiciones; y el Espacio Sinergia-UNNE, dentro del predio de la Bienal de Esculturas sobre avenida de los Inmigrantes 1001, donde se llevarán adelante las conferencias y los paneles temáticos.

El programa contempla trece mesas de trabajo que abordarán temas como artes interdisciplinarias, culturas digitales, arte y género, gestión de museos, patrimonio, turismo sostenible, pueblos indígenas y políticas públicas culturales.

Entre los invitados confirmados se destacan Andrés Duprat , director del Museo Nacional de Bellas Artes; Eleonora Jaureguiberry ; Federico Posadas ; además de Francisco Marchiaro  y Florencia Gauna .
 

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