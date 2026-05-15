Los pacientes necesitan certezas.

La decisión del Gobierno nacional de recortar $63.000 millones del presupuesto de Salud vuelve a instalar una discusión tan vieja como incómoda en la Argentina: ¿hasta dónde puede llegar el ajuste sin afectar derechos esenciales? La administración asegura que no habrá consecuencias para los pacientes y que la medida responde a una “optimización del gasto”. Sin embargo, cuando los recortes alcanzan programas vinculados a medicamentos, enfermedades oncológicas, patologías endémicas y tratamientos para afecciones transmisibles por vectores, la preocupación deja de ser ideológica y se convierte en una cuestión concreta de salud pública.

La salud no funciona bajo la lógica inmediata de los números fiscales. Un recorte presupuestario puede parecer eficiente en una planilla contable, pero sus efectos suelen aparecer meses después, cuando disminuyen los diagnósticos, se interrumpen tratamientos o reaparecen enfermedades que parecían controladas. En ese momento, el costo económico y humano termina siendo mucho mayor.

La Argentina conoce bien las consecuencias de desfinanciar políticas sanitarias. Cada vez que el Estado redujo campañas de prevención o limitó el acceso a medicamentos esenciales, los sectores más vulnerables fueron los primeros en sufrirlo. La salud pública, a diferencia de otros ámbitos, no admite vacíos: cuando el Estado se retira, difícilmente el mercado o las provincias puedan cubrir de manera inmediata esa ausencia.

El problema adquiere una dimensión todavía más delicada cuando se observan los programas alcanzados. Las enfermedades oncológicas requieren continuidad, previsibilidad y acceso rápido a medicamentos de alto costo. Allí no existe margen para la demora burocrática ni para la especulación presupuestaria. Un tratamiento interrumpido puede significar una recaída irreversible. Lo mismo ocurre con las enfermedades transmisibles y zoonóticas, donde la prevención resulta mucho más barata y eficaz que enfrentar una emergencia sanitaria desatada.

En paralelo, el ajuste vuelve a poner en evidencia una contradicción recurrente en la política argentina: la tendencia a considerar el gasto sanitario como un costo y no como una inversión estratégica. Un país que reduce recursos destinados a vacunación, prevención o provisión de medicamentos termina pagando más en internaciones, emergencias y pérdida de productividad. La salud pública no sólo salva vidas; también sostiene el funcionamiento económico y social.

Es cierto que el sistema sanitario argentino arrastra problemas estructurales desde hace décadas. Existen superposiciones administrativas, compras ineficientes y mecanismos que necesitan modernización urgente. También es razonable exigir transparencia y control sobre el uso de los recursos públicos. Pero una cosa es corregir ineficiencias y otra muy distinta es aplicar recortes masivos sobre áreas sensibles.

La comunicación oficial tampoco ayuda a despejar dudas. Afirmar que “no habrá perjuicio para los pacientes” resulta insuficiente cuando no se detallan con precisión los mecanismos que garantizarán la continuidad de tratamientos y programas. En materia sanitaria, la confianza pública es fundamental. Los pacientes necesitan certezas.

Además, el contexto social agrava el impacto potencial de la medida. La caída del poder adquisitivo y el aumento de la pobreza provocaron que más argentinos dependan exclusivamente del sistema público de salud. Muchas familias ya no pueden afrontar medicamentos, prepagas o consultas privadas. En consecuencia, cualquier debilitamiento del sistema estatal repercute sobre una demanda creciente.

El debate de fondo excede incluso a este Gobierno. La Argentina necesita discutir seriamente qué modelo sanitario quiere construir y cuáles son las prioridades presupuestarias de largo plazo. Un Estado puede reducir gastos superfluos, revisar estructuras y combatir privilegios. Pero cuando el ajuste alcanza áreas vinculadas a tratamientos médicos esenciales, prevención de enfermedades y acceso a medicamentos, la línea entre la austeridad y el riesgo social se vuelve extremadamente delgada.

La salud pública no debería convertirse en una variable de ajuste permanente.