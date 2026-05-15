Los equipos capitalinos buscan torcer las series de cuartos

Los dos primeros semifinalistas del torneo Provincial de Clubes 2026 de fútbol se conocerán este sábado. En la ciudad de Corrientes se cerrarán dos llaves de cuartos de final donde los locales buscarán revertir los resultados de los partidos de ida.

Desde las 15, en cancha de Sportivo, Empedrado recibirá a Huracán de Goya con el arbitraje de José Romero. En tanto que una hora más tarde en cancha de Boca Unidos con el arbitraje de Brahim Ferreira dará inicio el encuentro entre Lipton y Comunicaciones de Mercedes.

Empedrado perdió el encuentro de ida frente a Huracán 5 a 2, por lo tanto tendrá la necesidad de arriesgar con un planteo ofensivo en una cancha chica (dejó Huracán y jugará en Sportivo).

Los conducidos por Víctor Galarza perdieron el invicto la semana pasada en Goya, pero además quedaron tres goles abajo.

Por su parte, el equipo de Maximiliano Ruiz Díaz hizo gala de su contundencia y se impuso con los goles de Walter Torres (2), Lautaro Medina, Sebastián Falcone y Jorge Maciel. Para Empedrado marcaron Guillermo Barreto y Alejando López.

El conjunto capitalino necesita una victoria por tres goles para forzar a los penales o una diferencia mayor para clasificar. Al celeste goyano le alcanzará hasta una derrota de por 2 goles para avanzar de ronda.

La eliminatoria entre Lipton y Comunicaciones llegan a la revancha con un panorama más equilibrado. En la ida se impuso el equipo mercedeño 1 a 0 con gol de Roberto Azcona.

La novedad para la revancha es que el equipo que conduce técnicamente Pablo Suárez deja su estadio y será local en cancha de Boca Unidos para aprovechar el mejor estado del campo de juego.

Lipton necesita un triunfo por dos o más goles para avanzar a las semifinales. Si vence por la diferencia de un gol habrá penales. Cualquier otro resultado, le dará la clasificación a Comunicaciones.

Partidos del domingo

Las otras dos llaves de cuartos de final culminarán el domingo 17, con inicio previsto paras las 16.

Central Goya será local de Estudiantes de Virasoro con arbitraje de Edgardo Romero. En la ida igualaron en 1 tanto, mientras que en Curuzú Cuatiá, en cancha de Belgrano y con arbitraje de Víctor Cordero, se medirán los locales Barracas y Victoria. En la ida se impuso Barracas 1 a 0.