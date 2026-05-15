Monzón juega la final de dobles en Córdoba

El tenista correntino Ignacio Monzón clasificó para disputar la final del Challenger de Córdoba, un torneo de categoría 50 que forma parte del del ATP Challenger Tour.

En una de las semifinales disputadas este viernes, Monzón junto al chileno Nicolás Villalón, se impusieron a los argentinos Luciano Ambrogi y Máximo Zeitune por 6-4, 5-7 y 10-7.

La final del certaman que se juega en el Córdoba Lawn Tenis Club, sobre polvo de ladrillo, se disputará este sábado. Los rivales serán los peruanos Conner y Arklon Huertas del Pino que en la semifinal superaron a los argentinos Juan Gallego y Agustín Libre con un doble 6-2.

La jornada final del torneo dará inicio a las 11 con el partido por el título de individuales entre Juan Manuel La Serna (Argentina) y Franco Roncadelli (Uruguay). A continuación, será la definición de dobles.

El camino de Monzón y Villalón en el Challenger de Córdoba comenzó con una victoria sobre los brasileños Nicolás Zanellato y Matheus Pucinelli de Almeida por 6-4 y 6-4. En la segunda ronda, superaron a los argentinos Valentín Basel y Santiago de la Fuenta por 0-6, 7-5 y 11-9.

Monzón fue parte del cuadro de individuales del AAT Challenger IEB+ edición Córdoba. Después de superar la clasificación, perdió en primera ronda frente a su compatriota Nicolás Kicker por un doble 6-2.

También compitió en suelo cordobés Carlos María Zárate. El correntino de 21 años cayó en primera ronda con el también argentino Valario Aboian por 6-4 y 6-1.