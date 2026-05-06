Corrientes al frente de Amet nacional: Rufino Fernández ganó por amplia diferencia

En las elecciones desarrolladas del 5 de mayo en todas las regionales del país de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), la Lista 2 "Celeste y Blanca" obtuvo una victoria inapelable. La propuesta encabezada por el correntino Rufino Fernández se impuso con el 78 por ciento de los votos, superando ampliamente al oficialismo nacional, que alcanzó el 22 por ciento.

Este resultado interrumpe una continuidad de 40 años de la conducción anterior al frente de la entidad.

Corrientes en el centro de la escena nacional

Con este resultado, Rufino Fernández mantiene la conducción provincial y asume simultáneamente la Secretaría General Nacional de la Amet.

Estará acompañado por un equipo integrado por referentes y secretarios generales de 16 provincias, lo que posiciona a la dirigencia correntina en un lugar de liderazgo estratégico dentro del gremio.

Ejes de la nueva gestión: Federalismo y Educación Técnica

Desde la Agrupación 15 de Noviembre, espacio que impulsó la candidatura, adelantaron que la nueva etapa institucional se caracterizará por un marcado perfil federal.

Los objetivos centrales de la gestión de Fernández incluirán:

Defensa del salario docente en todo el territorio nacional.

Fortalecimiento del financiamiento educativo .

Consolidación de la Educación Técnico-Profesional como eje estratégico para el desarrollo del país.

Mayor protagonismo de las sedes regionales en la toma de decisiones.

Alta participación de afiliados

La jornada electoral se destacó por el masivo respaldo de los docentes técnicos, quienes participaron activamente en el proceso de renovación interna en todas las provincias.

Este hecho reflejó una clara voluntad de cambio institucional.