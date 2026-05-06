Preocupación en la Selección Argentina: Julián Álvarez salió con molestias en la eliminación del Atlético de Madrid

Julián Álvarez activó la preocupación en la Selección Argentina tras ser reemplazado por una molestia en la derrota del Atlético de Madrid ante el Arsenal. El encuentro definió al primer finalista de la Champions League.

Cambio y eliminación

El delantero fue titular en el Emirates Stadium y disputó 60 minutos del partido. En el segundo tiempo, se lo vio con dificultades para moverse y gestos de dolor, antes de ser sustituido por Thiago Almada.

El conjunto español quedó eliminado tras la derrota en Londres. Álvarez ya había llegado con una molestia al partido, luego de un golpe sufrido en la ida que había puesto en duda su presencia.

En la previa, el entrenador Diego Simeone había señalado que el atacante se encontraba entre algodones, aunque confiaba en su participación por la importancia del encuentro.