Por el aumento de las prepagas, 742 mil personas perdieron cobertura médica

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) reveló que las prepagas acumulan un incremento del 417% desde que asumió el presidente Javier Milei mientras que 742.000 personas se quedaron sin cobertura médica en el mismo lapso y pasaron a depender del sistema sanitario público.

Cobertura en la salud pública

Según el estudio realizado en base al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), difundido por NA, la población que cuenta con obra social, prepaga, mutual o algún servicio de emergencia se encontraba en 67,5% en el segundo trimestre de 2023 mientras que en el segundo trimestre de 2025, se encontró 2,1 puntos porcentuales por debajo, en 65,4%.

Con la caída en el nivel de cobertura de salud en Argentina durante los últimos dos años, la cantidad de personas que dependen exclusivamente del sistema público superó las 10 millones.

“La población que solo posee cobertura médica a través del sistema de salud pública pasó de 9.551.000 personas a 10.293.000, engrosándose en 742.000 personas”, precisa el informe.

El IAG remarcó que está situación se da “en un contexto en el que se perdieron 206 mil empleos registrados, desde noviembre de 2023”, por lo que aseguran que “no sorprende que menos personas cuenten con obra social”.

Prepagas

También la investigación se enfoca en la suba sostenida en los planes de medicina prepaga al señalar que “las prepagas aumentaron un 417% frente a una inflación de 293% en el mismo período”.

“El gobierno de Javier Milei que tenía como objetivo achicar el Estado para que creciera el sector privado paradójicamente después de dos años deja cada vez más personas dependiendo únicamente de la salud pública”, enfatizó el informe.

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