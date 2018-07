Las 200 viviendas del Ponce serán entregadas en la primera quincena del mes de agosto

Luego de más de dos meses del sorteo de 200 viviendas nuevas del barrio Ponce desde el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) informaron que serán entregadas en la primera quincena del mes de agosto.

Mientras que, en referencia a las 250 viviendas del complejo Santa Catalina sostuvieron que serán sorteadas a mediados de agosto.

En declaraciones a la prensa, el titular del Instituto de Viviendas de Corrientes (invico), Julio Veglia, se refirió a la entrega de las 200 viviendas del barrio Ponce y dijo que “estamos terminando las obras complementarias en lo que respecta a la de energía eléctrica, el cordón cuneta, y también se continúa con el ripio”.

“Estimamos que en no más de 15 días estará todo listo para entregar. Y si bien ya tenemos fecha la vamos a anunciar más adelante, suponemos que no va a pasar de mediados de agosto para la entrega”, informó el funcionario provincial.

En cuanto a las viviendas de Santa Catalina, Veglia manifestó que “creo que el sorteo lo realizaremos a mediados de agosto, tenemos que ajustar algunas cosas del padrón, estamos cercanos a los ocho mil inscriptos. Estamos cotejando datos y ver qué porcentaje asignamos a gente con más antigüedad”.

En este sentido, Veglia aclaró que “son 350 viviendas, pero no son todas se sortean, hay un porcentaje para el Poder Ejecutivo, otro porcentaje para personas con capacidades diferentes y otro porcentaje para el sorteo especial que tiene más de 20 años de antigüedad”.

En este marco, adelantó que “la exhibición de los padrones de las viviendas de Santa Catalina se van a exhibir. Probablemente el mes que viene se realice”. Mientras que, en lo que corresponde al sorteo dijo que “se lo va a hacer presencial en San Martín y La Rioja y a través de la página y el sorteo por Lotería Correntina. No tenemos fecha definida, pero todavía estamos definiendo el padrón y revisando quiénes tienen más de 20 años de antigüedad”.

Vale recordar que el funcionario provincial solicitará a la Nación la construcción de 50 viviendas más en el sector, las cuales podrían ser destinadas a familias relocalizadas, pero se descarta que las mismas se sumen al complejo habitacional de las 350 que próximamente se sortearán.

En tanto que, a un año del sorteo de las primeras 678 casas de Santa Catalina, el intendente Eduardo Tassano en declaraciones radiales dijo que “estamos esperando el otorgamiento de las 678 viviendas. Además, está avanzando a buen ritmo la venta de terrenos”.

Mientras que, en referencia a las 200 viviendas que corresponden al programa “Techo Digno” del barrio Doctor Montaña, el actual mandatario comunal Eduardo Tassano expresó que “estamos tratando de indagar en Nación porque ellos son los que tienen el otorgamiento de las viviendas y acá se hizo otro anuncio.

Vamos a estudiar ese tema, lo vamos a ver muy bien y vamos a ver si es así realmente. Sino vamos a buscarle la forma”.