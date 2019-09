Gol de zurda y festejo especial para el mercedeño convocado a la primera del club Huracán

En un partido de Reserva disputado el último viernes, el mercedeño Rodrigo Cabral marcó su primer gol para Huracán de Parque Patricios, club de la ciudad de Buenos Aires que disputa la Superliga Argentina. Desde la tribuna lo alentaron sus padres, a quienes no veía hacía seis meses y viajaron para sorprenderlo. Sin embargo, los asombrados fueron ellos.

El joven futbolista fue convocado por el técnico de la primera, Néstor Apuzzo, para integrar el banco de suplentes en el partido que -desde las 13.15 de hoy- disputará el Globo con Atlético Tucumán por la 8ª fecha del torneo.

Rodrigo Cabral comenzó a jugar al fútbol a los cuatro años en el club Paso de los Andes de Mercedes y luego en el San Lorenzo de la misma ciudad. Cuando tenía 15 años Huracán realizó una prueba y tras quedar en una primera instancia realizó otra, esta vez en Buenos Aires. Nuevamente fue seleccionado y desde entonces vive en la pensión del club, ubicada en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Es mediocampista, juega de 7, aunque puede ocupar ambas bandas, y si bien es diestro, pega con las dos piernas. Es más, su primer gol lo convirtió de zurda. “De chico, cuando venía de la escuela, le hacía practicar en un campito al lado de nuestra casa. Ponía dos cajones de soda y lo obligaba a patear con la zurda durante 20 minutos; se enojaba y al principio no quería”, contó su papá Marcelo, quien también es delantero en la liga de veteranos de Mercedes. “Es una satisfacción muy grande, no hay palabras para expresar el orgullo que sentimos por él”, aseveró en diálogo con El Litoral.

Visita

“Los fui a buscar de la terminal de Retiro a las 6 y fuimos derecho a la pensión. Llegué y lo desperté a Rodrigo y cuando los vio, no podía creer, se abrazaron y hubo lágrimas de emoción. Estuvieron así media hora”, detalló Marcelo Salvio, que trabaja en Prensa y Comunicación del Club Huracán. Refiriéndose a la “sorpresiva” visita de los padres de Rodrigo.

Tras lo cual comentó en diálogo con El Litoral que “él me contó que no veía a sus padres desde hacía varios meses, entonces se me ocurrió la idea de traerlos de sorpresa. Se lo dije al presidente Alejandro Nadur y accedió. Rodrigo vive en la pensión y es un chico ejemplar, que entrena mucho, y acá privilegiamos siempre lo familiar, entonces nos pareció una buena idea”.

Precisamente, los padres de Rodrigo estaban el viernes en la tribuna cuando lo vieron convertir un gol.

“Teníamos mucha fe de que iba a convertir y cuando lo hizo, vino al alambrado y nos abrazó. Ahora dijo que me va a regalar la camisa del gol”, aseveró Marcelo, sin ocultar el orgullo que junto con su esposa tienen por su hijo, quien tras convertir el gol en Reserva, por orden del técnico de la primera Néstor Apuzzo, estará hoy en el banco de suplentes frente a Atlético Tucumán.

Una jornada en la que el mercedeño podría debutar en Primera División.