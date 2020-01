Centros de diálisis suspenderán el servicio a Incluir Salud si persiste la deuda

Los centros de diálisis de la provincia advirtieron que a raíz del retraso en los pagos del programa nacional Incluir Salud, podrían suspender la atención a dichos pacientes si no se efectúa el pago de la deuda. Brindaron un plazo de diez días para regularizar la situación.

Según indicaron desde la Asociación de Diálisis de Corrientes a El Litoral, la medida afectará a más de cien pacientes con enfermedades renales que, en caso de suspenderse la prestación, serán derivados a los hospitales públicos de la provincia.

“La situación de Incluir Salud es crítica en todo el país. El problema comenzó cuando el programa pasó a manos de la Agencia Nacional de Discapacidad, y en enero del 2019 hicieron firmar a los ministros de las provincias una denda por la cual ellos debían hacerse cargo del programa. En ese momento comenzó la debacle porque la transferencia de fondos de Nación no se realizaba todos los meses, las provincias se hicieron cargo pero no fue suficiente. En Corrientes el último pago se realizó a mitad de junio, por lo que hay seis meses de deuda que importan casi 25 millones de pesos”, explicó a El Litoral Darío Zapata uno de los representantes de la Asociación de Diálisis de la Provincia.

En este marco, desde la entidad mandaron una carta documento al Ministerio de Salud donde otorgan un plazo de diez días para el pago de la deuda, dado que aseguran que los costos para realizar el servicio son elevados. “Pedimos la regularización, y de no concretarse avisamos que no ingresarán más pacientes de Incluir Salud por lo que tendrán que tomar el tratamiento en el sector público”, precisó el doctor Zapata.

Es decir, que de no regularizarse el pago, los casos serán derivados a los hospitales. Al respecto, Zapata indicó que “en Corrientes, como las demás provincias del NEA, afecta a más personas porque la mayoría de los pacientes con pensiones no contributivas son del norte entonces esto lleva a que seamos los más afectados. Nosotros tenemos más de cien pacientes en el programa”.

Por otra parte, desde la asociación tienen conocimientos de que se realizó el pedido de financiamiento nacional pero todavía se encuentran a la espera de una respuesta efectiva.