El desesperado pedido de Juan Guilera que conmovió a sus seguidores

Desde el martes por la tarde Juan Guilera vivió una situación desesperante y decidió compartirla con sus seguidores de Instagram, donde supera los 634.000, para difundir un pedido de ayuda. El actor que participó de Patito Feo y Rebelde Way suele mantener un bajo perfil en sus redes sociales, pero esta vez abrió su corazón cuando se dio de que su gata Malibú se había ido de su casa y luego de buscarla durante horas recurrió a la exposición del mundo virtual.

Junto a un video con su mascota, escribió en sus historias: “Se perdió, se fue, siempre tuvo ganas de explorar el mundo; estoy roto, la extraño demasiado, y les ruego que si alguien la ve por favor me avise por acá”. Luego precisó datos de la última vez que vio a su gata persa, que había estado con él hasta la madrugada del lunes en su casa de Colegiales, y al día siguiente no había señales de su paradero. “Si no te vuelvo a ver, que seas muy feliz Malibú”, expresó con profunda tristeza, además de aclarar que no tenía el collar puesto cuando se fue de su hogar.

Con un simple vistazo por la galería del actor se aprecian una veintena de fotos junto a su gata, y todo el día posteó distintas imágenes para que cualquiera que pudiera verla por la calle la reconociera. Son muchas las imágenes donde tiene a la gata en primer plano junto a tiernas dedicatorias: “Tu ronroneo es mi sonido favorito en el mundo entero”. En diciembre publicó otro clip que tituló con una frase que deja en evidencia la importancia de los momentos junto a su compañera felina: “Nada me da más paz que acariciar la melena de Malibú”.

El miércoles por la mañana llegó el final feliz que tanto esperaba: apareció su gata y compartió una publicación para agradecerle a todos por los buenos deseos durante el lapso de nerviosismo por su ausencia. Según explicó, la gata se había ido a explorar el barrio y terminó escondiéndose en una casa cerca de su hogar. “No saben lo que les agradezco su buena energía. Por suerte una vecina le avisó a otra que yo había perdido el gato. Estaba abajo del lavarropas de la casa de al lado no, de la otra”, explicó. En otra historia Guilera se grabó junto a su mascota mientras festejaba el regreso de su mascota y le decía al oído: “Te amo”.

Cabe recordar que el actor de la serie Millenials fue pareja de Thelma Fardin durante un año y medio, mientras coincidían en las grabaciones de la novela infantil Patito Feo, y su nombre resonó cuando la actriz denunció públicamente a Juan Darthés por violación. De inmediato, Guilera se comunicó con la abogada de Thelma, se puso a su disposición, le brindó apoyo incondicional a su ex y, sobre todo, criticó la estrategia del actor al mencionarlo en televisión e intentar involucrarlo en una supuesta conversación que pudiera mejorar su situación en relación a la grave denuncia sobre lo que sucedió en 2009 durante una gira con el elenco en Nicaragua.

A partir del comunicado donde Fardin expuso en primera persona su testimonio, varios actores que participaron de la tira volvieron a reunirse para hablar del tema. Incluso Laura Esquivel, protagonista en la ficción, la apoyó desde que escuchó su relato y en su última visita a Podemos Hablar (Telefe) reafirmó su postura: “La re banco a Thelma; fue totalmente inesperado, no nos podíamos imaginar la situación. Fue pensar y rebobinar, cómo fue, inimaginable, muy duro. No sé, sentí como si fuera un familiar cercano mío. Yo trabajé con ella hace unos años y no sabía nada y me afectó como si fuera una persona de mi familia”.

Infobae