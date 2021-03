El escritor y periodista Mempo Giardinelli recibió su cuarto Doctorado Honoris Causa

En reconocimiento a sus méritos artísticos y culturales, la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) entregó el título de “Doctor Honoris Causa” a Oscar Alfredo Ramón “Mempo” Giardinelli. El acto tuvo lugar el martes en el Aula Magna “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” del Campus Resistencia y fue presidido por la rectora Delfina Veiravé, quien destacó la trayectoria del escritor y periodista chaqueño. “El agradecimiento es mayor porque es mi Universidad”, expresó por su parte el flamante Doctor Honoris Causa.

El Doctorado Honoris Causa es la máxima distinción que la Unne otorga a personalidades que se destacan por sus méritos excepcionales y aportes originales al conocimiento y patrimonio cultural y académico. A este grado honorífico se accede por propuesta de las autoridades de la Universidad o de las unidades académicas, y la aprobación final del Consejo Superior de la Universidad.

En ese sentido, a finales del año 2020, el Consejo Superior aceptó la propuesta de la Facultad de Humanidades de reconocer la trayectoria del escritor y periodista Mempo Giardinelli, en especial por sus aportes a la gestión cultural y la promoción educativa y de la lectura en Chaco y la región, y lo consideró merecedor del título.

“Esta noche nos da orgullo entregar esta distinción” señaló la rectora Veiravé en la ceremonia oficial de entrega del título. El acto, con participación presencial según protocolo y trasmisión en vivo a través de las redes sociales de la Universidad, contó además con la presencia del decano de la Facultad de Humanidades Aldo Lineras; autoridades universitarias, representantes de organismos gubernamentales de la provincia de Chaco, docentes, estudiantes, familiares de Giardinelli y demás invitados.

Durante la ceremonia se hizo un repaso de la trayectoria de Giardinelli, quien nació y vive en la ciudad de Resistencia, Chaco, y es autor de una decena de novelas, ensayos y reconocido autor de literatura para niños.

Su obra literaria está traducida a 26 idiomas y recibió importantes galardones en países de Europa y Sudamérica. Recibió el Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Poitiers, Francia, y posteriormente recibió también ese reconocimiento de parte de las universidades nacionales de Formosa y Misiones, y de la Universidad del Norte de Paraguay.

En la Argentina fue galardonado con el Premio Pregonero de Honor 2007, y en 2010 recibió el Premio Democracia, en el Senado de la Nación. Publicó artículos y cuentos en casi todo el mundo, y es columnista habitual del diario Página/12. Fue colaborador en los diarios Perfil, La Nación y The Buenos Aires Herald y en otros medios de América Latina y Europa. Fundó y preside una Fundación con sede en el Chaco, dedicada al fomento de la lectura.

Compromiso regional

Al referirse a la decisión de otorgar el Doctorado Honoris Causa de la Unne a Giardinelli, la rectora de la Unne recordó a través de este Doctorado la Universidad distinguió, entre otros, a Augusto Roa Bastos, Aledo Meloni, Pocho Roch, Fabriciano Gómez, Rigoberta Menchú, Luis Landriscina, Raúl Alfonsín y Marcos Altamirano, destacando sus obras en diversas dimensiones de la actividad social, cultural y política del país.

“Esta noche nos da orgullo entregar esta distinción a un chaqueño” destacó la rectora, y agregó que Giardinelli estudió en la Facultad de Derecho de la Unne. “En esos años eligió lanzarse a la aventura literaria y del periodismo en su primera juventud”.

Señaló que cuando se transita su hoja de vida académica, literaria, su producción y las múltiples contribuciones al desarrollo cultural de los territorios que recorrió, “se devela una persona comprometida con su oficio de la palabra y con su atenta mirada sobre el tiempo y el espacio social, político e histórico que lo compromete”.

Para destacar la figura de Giardinelli, aludió a su currículum, que se inicia con un breve texto de Juan Rulfo: ”Mempo Giardinelli conoce cómo desvanecer la amargura. Quizás porque el destierro le ha enseñado a soportar eso y aún más. Tal vez el arte, el gran artista que hay en él, le hace transformar las cosas adoloridas en una literatura hondamente creadora de optimista resignación”.

En esa línea, la profesora Veiravé agregó que desde su exilio en México, el escritor y periodista abrió sus puertas al mundo con sus narraciones inspiradas en la realidad compleja, dinámica y contrastante de América Latina. “Desde allí construyó no sólo una fructífera obra creadora sino una inclaudicable vocación con la gestión cultural y la participación social.

“Mempo es uno de los escritores e intelectuales que más ha podido trascender las fronteras y lograr traspasar los límites de los círculos locales” sostuvo Veiravé, y repasó que supo transitar ámbitos académicos de México, Argentina, Estados Unidos y otros países, sumado a que su obra fue objeto de estudios críticos en decenas de tesis de grado y posgrado, libros e investigaciones y demás publicaciones.

Hijo de la casa

“Se nota que me siento muy honrado, me vence una emoción muy profunda que me cuesta contener” expresó el flamante Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional del Nordeste durante la ceremonia de entrega del título honorífico.

Señaló: “Para mí los sueños han sido un modo intenso de inventar literatura, favorecidos por la fertilidad tropical del Chaco y Corrientes. No de otro modo podría explicar mi obra si fuera necesario, convencido de que los sueños son la principal fuente de la literatura, no la única, pero sí una de las más ricas y originales”.

“La literatura es inconcebible sin los sueños” reiteró para mencionar uno de los elementos que acompañó su prolífica carrera y acotó: “Ni siquiera en sueño hubiese esperado esta nominación que ustedes me hacen, un honor que siento que me excede y que me ha tenido tan nervioso los últimos días”.

Manifestó que la alegría se funda en que esta designación la dispone la Unne, “la casa en la que estudié entre 1965 y 1970, y desde entonces fue para siempre mi Universidad” y mencionó que a los 16 años se inscribió en la Facultad de Derecho en la ciudad de Corrientes y formaba parte del Teatro Universitario.

“Cómo no agradecer esta designación que me comprometo a honrar y representar” expresó.

Admitió que con esta decisión “las autoridades de la Unne han dado un paso bastante audaz, y también por eso expreso mi agradecimiento, porque soy consciente que mi formación es heterodoxa, alternativa y soslayadamente canónica, que debe haber hecho muy difícil la tarea”.

