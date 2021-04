La sorpresiva revelación de Jorge Rial luego de su entrevista a Matías Morla

Jorge Rial volverá hoy a las 20.30 a la pantalla chica con TV Nostra, un programa de actualidad de corte político que se emitirá por América en el prime time y que en su primera emisión contará con una entrevista exclusiva a Matías Morla, el último abogado del fallecido Diego Maradona. En su visita a Intrusos, el conductor dio detalles de su extensa charla con el letrado, sin antes, revelar que “no esta nervioso” ante el estreno de su nuevo programa. “Lo único fue que me desvelé, estoy tranquilo porque es un programa que está mejorado por los compañeros de América a lo que había soñado cuando nació este proyecto”, reconoció.

El periodista mostró un nuevo adelanto de la extensa charla que mantuvo con Morla que se grabó luego de la marcha del 10 de marzo pasado por Diego Maradona realizada en el Obelisco bajo la consigna “No murió, lo mataron” en la que participaron Claudia Villafañe, Dalma, Gianinna, Verónica Ojeda y Dieguito Fernando. “El diablo no es tan malo”, dice el abogado con respecto a la campaña mediática que tuvo en redes sociales por parte de la familia Maradona. Y agregó: “Fue muy triste todo lo que pasé, cuando se muere Diego, se muere mi otra mitad”.

“A la gente le cerraron la puerta en el velatorio”, cuenta con respecto al funeral de Diego que terminó en escándalo y habla también sobre la convocatoria a la marcha en su contra: “Usaron a la gente para que vaya a marchar y no fue nadie”, apuntando directamente contra contra Dalma y Gianinna. “A Maradona lo abandonaron, se murió solo. Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase. (Claudia) Villafañe se llevó el cadáver, nunca lo tuvo a Diego. Su frase final sobre la familia del jugador fue letal: “Maradona sabía que los ladrones son ellos, no yo”, continuó.

También hizo referencia a uno de sus médicos, el doctor Leopoldo Luque, tan cuestionado por su labor profesional: “Lo banqué por códigos”. Además confirmó el deseo que tenía Diego con respecto a sus hijos: “Él quería ver a todos sus hijos juntos”, motivo por el cuál Morla se cuestiona no haber hecho algo más para poder concretarlo.

En el análisis de la entrevista, Jorge Rial en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, sostiene: “En un momento le pedí que, como en el fútbol, me hiciera una descripción de los que estaban en el entorno, de su familia, uno por uno. Hay una descripción que hizo de Jana que me sorprendió mucho, pero mucho”, disparó antes de sumar: “Nosotros nos comimos un personaje... todos ¿eh? El personaje que todos queríamos, el bueno... es como eso que decimos en fútbol: lo comprás por lo que vale y lo vendés por lo que dice que vale...”.

“La Justicia creo que esta avanzando lento y segura. Acá hay dos causas: una sobre la muerte de Diego donde él (por Morla) se siente cómodo porque no lo involucra. Él dice que necesitaba un medico y no un abogado y la otra es la herencia donde tiene que dar explicaciones y evidentemente, se siente presionado”, reconoció el Rial.

Por último el conductor de TV Nostra advirtió que “si Verónica Ojeda mirá el programa hoy a la noche, después de la palabra de Morla lo va a mirar a Mario (Baudry)- y le va a decir ‘explicame’”. Y, además, el ex conductor de Intrusos sorprendió al contar que Rocío Oliva aparece en un fragmento de la nota de manera muy fuerte y toma un rol polémico en la historia del Diez.

Mas distendido, Jorge Rial después habló de cómo se prepara para esta nueva etapa en la televisión después de conducir durante 20 años la nave insignia del espectáculos como lo es Intrusos. “¿Qué hiciste durante todo el tiempo?”, quiso saber Adrián Pallares. “Me dediqué a la familia y a descansar, y a desintoxicarme un poco de los medios., en la tele estoy viendo más fútbol”, reveló una de las figuras de América.

Consultado sobre la vacunación contra el coronavirus, el periodista contó que “todavía no recibió la vacuna” y que se “daría cualquiera”. “Me quero vacunar ya y me desespera porque tengo miedo a la enfermedad, a pesar de que me estuve cuidando durante todo este tiempo”. A su vez, recordó que también fue otro de los famosos convocados para participar de la campaña de inmunización, pero que nada tuvo que ver con el vacunatorio vip.

Por último habló de su alejamiento de Intrusos y destacó la labor de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, sus nuevo conductores. “Ustedes están conduciendo una marca que no es común en la televisión, un programa lo conduce cualquiera”, comentó. “Intrusos es tan fuerte que cuando me fui, todos decían que iba a morir, pero no va a morir porque es un sello impuesto, todos los programas de espectáculos son programas, no son marcas”, reconoció.

