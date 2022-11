El novio de Julieta Poggio de Gran Hermano se desahogó en redes sociales

En la casa de Gran Hermano ya existen dos relaciones amorosas, Maximiliano "Maxi" Giudici con Juliana "Tini" Díaz y Alexis "Conejo" Quiroga con Constanza "Coti" Romero. Pero, los espectadores aspiran a ver más y creen que Julieta Poggio haría una buena pareja con Marcos Ginocchio. El inconveniente es que ella ya está de novia fuera del reality show, y ante los comentarios su novio se descargó en redes sociales.

En primer lugar, Lucca Bardelli remarcó: "Entiendo todo su morbo, toda la idealización de la gente de querer ver al chico fachero con la mina linda, pero está bueno tener en cuenta la parte humana". De esta manera, resaltó que no está feliz con la situación por parte de los espectadores, ya que no se ponen en su lugar.

"Vuelvo a repetir por última vez, no lo digo por mí porque no me afecta nada, es mi novia y confío en ella, no me cambia nada porque cuando termine todo, van a cerrar todos la boca", continuó.

Debido a esto, inmediatamente se justificó porque se dio cuenta que sería criticado: "No lo digo para boquearla, lo digo porque por suerte tenemos amor sano y nunca haría nada de las cosas nefastas que todos en sus mentes quiere que haga".

Por último, el novio de Julieta pidió que "no sean tan envidiosos, el amor existe. En algún momento de sus vidas van a conocer a la persona, el amor, y no van a desear todas las cosas que dicen".

EL NOVIO DE JULI VOLVIÓ AL ESTUDIO DE TELEFE

A pesar de que lo convirtieron en meme luego del ingreso de Julieta Poggio a la casa de Gran Hermano, Lucca Bardelli volvió a hacerse presente en el estudio de Telefe y fue el centro de las miradas durante el programa nocturno del reality show. Por eso, volvió a ser viral en redes sociales.

En esta ocasión, mientras pasaban un clip sobre el "amor" entre su novia y Marcos, fue filmado en la tribuna y se lo notó muy incómodo. Esto fue lo que lo llevó a publicar las historias que compartió en Instagram.

