Tassano anunció las fechas del pago de aguinaldo y pluses de diciembre

El intendente de la Capital, Eduardo Tassano, informó ayer que el pago del plus ordinario iniciará el viernes 16 y el del plus extraordinario, el miércoles 21. A su vez, el sueldo anual complementario también empezará a pagarse el miércoles 21, antes de Navidad. Finalmente, el martes 27 comenzará a abonarse el plus especial a todos los municipales.

Es así que los agentes municipales cuentan con la información exacta de los días en que comenzará a pagarse cada uno de los pluses (ordinario, extraordinario y especial), como también del SAC correspondiente al último tramo del año.

En ese marco, se recordó que los trabajadores no bancarizados percibirán los cobros de forma presencial en la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se harán de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.30.

Plus

El cronograma de pagos del plus ordinario para trabajadores municipales (planta, contrato y Neike) iniciará el viernes 16 de diciembre. Respecto del plus extraordinario, se empezará a pagar el miércoles 21. Asimismo, se especificó que cronograma correspondiente al plus especial se llevará a cabo a partir del martes 27.

Aguinaldo

En cuanto al pago del sueldo anual complementario para los agentes dependientes de la Municipalidad, el cronograma previsto dará inicio el miércoles 21, antes de Navidad.