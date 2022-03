Comienza la sexta fecha y el atractivo está en la clasificación

La sexta fecha, última de la etapa clasificatoria del torneo Provincial de Clubes de primera división comenzará a jugarse con el atractivo de que varios equipos buscarán la clasificación a la siguiente etapa.

Mandiyú (5), a partir de las 19, visitará a Centenario (1) en Saladas con la necesidad de ganar para quedarse con el primer puesto y la clasificará por la zona H. Con otro resultado, el que avanzará en el grupo será Sportivo Santa Lucía (7) y el Albo deberá esperar para ver si puede ingresar como uno de los mejores cinco segundos.

En la capital correntina, desde las 17 Boca Unidos (5) recibirá a Deportivo Concepción (4) en un duelo directo para definir el primer lugar del grupo I. Al Aurirrojo le alcanza con un empate para mantener su posición y clasificar.

En esta zona, Sol de América, que reúne 3 unidades, tendrá fecha libre.

El programa de partidos para el fin de semana es el siguiente:

Hoy: 17.00 Iberá (Ituzaingó) vs. Sarmiento (Santo Tomé), Boca Unidos vs. Deportivo Concepción (Saladas) y San Ramón (Goya) vs. Centro Obrero (Bella Vista), y 19.00 Centenario (Saladas) vs. Mandiyú

Mañana: 17.00 Madariaga (Paso de los Libres) vs. General Paz (Virasoro), Iberá (Sauce) vs. Centenario (Curuzú Cuatiá), Villa Rivadavia (Mercedes) vs. Puente Seco (Paso de los Libres) y Esquina Football Club (Esquina) vs. Berón de Astrada (Pueblo Libertador), 18.00 Hogar Hermano (Bella Vista) vs. Atlético Mercedes y Atlético Virasoro vs. San Martín (Ituzaingó) y 18.30 San Martín (Yapeyú) vs. Robinson (Monte Caseros).