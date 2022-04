Confusión, bronca y un frustrado intento de desalojo en un asentamiento

Momentos de tensión se vivieron ayer en el asentatamiento La Tosquera, cuando una decena de policías llegó a la zona con la intención de desalojar a un grupo de vecinos. Hubo confusión por los supuestos motivos para el operativo. La fiscal Andrea González se constituyó en el lugar.

La activista de derechos humanos Hilda Pressman explicó a El Litoral que “la Policía llegó para realizar un desalojo por un supuesto intento de toma de tierra, que nunca existió”.

“La fiscal Andrea González explicó que la orden de desalojo se firmó ante la amenaza de toma de tierras que advirtió la Policía. Pero la fiscal pudo constatar que no hubo intento de toma tierras. Por eso se desestimó el desalojo y la Policía reconoció su error”.

Además, los vecinos impidieron el desalojo de una familia que ingresó recientemente y que no tendría permiso para hacerlo.

El vecino es oriundo de la provincia del Chaco. La semana pasada habría comenzado a construir su casa en la que deseaba vivir con su familia. Pero deberá irse, ya que al lugar no pueden acceder nuevos habitantes.

El día viernes se había presentado a la comisaría más cercana para mostrar el único documento que tenía y la respuesta de la Policía fue que debían seguir las órdenes de desalojo y en 24 horas debía abandonar el lugar.

El asentamiento estaría a cargo del Fideicomiso de la Municipalidad con una empresa privada. El año pasado se hizo un censo de las familias que habitan para registrarlas en el relevamiento.

César Fernández, jefe de la Metropolitana de Corrientes dijo a El Litoral que “en el lugar, residen familias hace más de cuarenta años, a ellos no se los va a desalojar.”

Una vecina del lugar manifestó a El Litoral: “Están desalojando sin previo aviso y de forma violenta”. Según explicó, el joven que intentaba ingresar al asentamiento no tiene dónde vivir y no le permiten quedarse porque no posee los documentos de propiedad.

Según indicó Ariel Osuna a El Litoral, “están desalojando sin orden legal, no hay documentos que lo avalen”.

La Policía se había acercado al lugar en la tarde de ayer, argumentando que tenía una orden de desalojo, pero debido a la resistencia de los habitantes no pudieron ingresar.

Cerca de las 19 y 45 de la tarde se presentó la jueza que lleva adelante la causa para proceder con el desalojo.