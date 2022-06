Prevén un nuevo aumento en la tarifa de los remises en Corrientes

Analizan un aumento en la tarifa de remises para julio aunque por el momento no hay certezas de cuánto sería el porcentaje, desde el sector indican que los costos para mantener un vehículo continúan siendo el problema.

Los trabajadores del volante se encuentran en un difícil momento desde el comienzo de la pandemia de covid que agravó su situación. Además, temen que los aumentos de las tarifas sigan reduciendo la cantidad de vehículos.

“En este mes no haremos modificaciones, sí tenemos pensado hacerlas en julio, estamos viendo para definir algunas cuestiones. Teníamos programada y concretadas modificaciones, pero la inflación y los incrementos de costos nos variaron la planificación”, indicó Juan Castillo, referente de la Asociación de Remises de Corrientes.

“La última modificación que hicimos quedó absorbida por un nuevo incremento de combustible que superó el porcentual que hicimos. Ahora subieron los repuestos y los filtros alrededor de un 10%, y otros cerca de un 20%”, aseguró a El Litoral.

El dirigente destacó que si la nafta sube, habrá inconvenientes, y por eso esperarán hasta último momento para actualizaciones de valores.

“No podemos asegurar que pueda haber modificaciones en los precios, eso no está planteado. Teníamos la idea de realizar una corrección de un 20% al precio actual. Pero hoy no podemos saber si será así porque no sabemos cuánto más subirán los precios”, dijo.

Último aumento

El servicio incrementó sus precios dos veces en lo que va del año y planea hacerlo por tercera vez debido a la inflación en el país.

El cuadro tarifario del servicio de remises en Corrientes aumentó a principios de mayo con el objetivo de paliar el incremento constante en el costo de los insumos de los vehículos y del costo de vida general. Debido a la falta de rentabilidad, la cantidad de unidades disponibles sigue bajando.

Juan Castillo había confirmado, en ese momento, a El Litoral que la bajada de bandera pasaba de $150 a $170, lo que representó un 13,3% de aumento. Consideró que si bien “no es la solución porque los costos son más altos, permite mejorar la recaudación”. El precio por ahora se mantiene en esos números, pero podría aumentar más de un 20%.

La anterior actualización del cuadro tarifario se realizó en marzo de este año, pero el incremento en los insumos no permite que se mantenga el precio de bajada de bandera.

Los remises no dan a basto con los gastos pero buscan un equilibrio dentro del sector por el temor de la pérdida de potenciales clientes que optan por tomar otro servicio. En ese sentido, la cantidad de móviles cada vez es menor, lo que genera una falta de oferta.