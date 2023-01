La nueva pelea entre Romina y Alfa: “Es la última vez que nombrás a mi ex”

La relación entre Romina Uhrig y Walter Alfa Santiago es una de las más sólidas de la casa de Gran Hermano. Después de más de cien días de convivencia, la exdiputada y el vendedor de autos mantienen un vínculo que de momento resiste, más allá de algunas peleas propias de la convivencia. Y lo que en un momento parecía un imposible, ya que ideológicamente están parados en veredas opuestas, la dinámica de la casa los hizo pasar mucho tiempo juntos, con la cocina como escenario principal, y entre ollas y sartenes fue creciendo su relación.

Sin embargo, acaso por el hastío provocado por la convivencia, hace unas semanas ya que la relación camina por la cuerda floja. Con algunas actitudes que molestan más seguido, comenzaron a chocar e incluso hasta reprocharse cosas cara a cara para luego llegar nuevamente a amigarse. Sin embargo, cada uno de esos planteos van erosionando lo que se había construido y solo el tiempo dirá si en algún momento se desmorona.

Es que la exdiputada en algunas ocasiones habló del cansancio de las actitudes del vendedor de autos, y días atrás volvió a referirse al asunto en un diálogo con Julieta Poggio, una de sus amigas dentro de la casa. “Alfa también a veces actúa un poco”, sentenció con algo de desconfianza, como prólogo a contar lo que le molestaba de su compañero.

“Por momentos lo quiero un montón, pero por momentos... ¿viste cuando empieza a hablar de ‘los que se comen las S’, que esto, que los ‘pobres’, no es de cheto, es de sorete”, y continuó diciendo que “yo me contengo tanto, Juli, me enerva, esa parte es horrible de él”. Además también mostró su rechazo a la forma en que se dirige el mayor de la casa a Ariel. “Yo todo bien con Alfa, pero se pasa”, confesó.

Ahora, en una de sus habituales charlas de cocina, los dos volvieron a tener un fuerte intercambio que no pasó desapercibido entre los seguidores, siempre atentos a cualquier chispazo que surja del reality. Todo ocurrió con la infidelidad como tópico de discusión. “Si no te sentís bien en un lugar, señor agarre sus cosas y váyase. No hace falta engañar”, argumentó la mujer oriunda de Moreno. Pero su compañero no estaba de acuerdo. “Eso es lo que vos creés. No es así.

“¿Entonces está bien engañar?”, contraatacó Romina. “No, no está bien engañar. ero es una sociedad conyugal y después de 50 o 55 años no es fácil irse a la mierda”, replicó Alfa. “Pensé que no era una sociedad, que era una pareja. Uno se casa por amor, no por una sociedad”, se mantuvo la exdiputada, en un diálogo que crecía en intensidad.

Todo cambió cuando lo que parecía una conversación sobre una temática general, Alfa lo puntualizó en el pasado de su compañera: “¡Qué me estás hablando vos, si te separaste dos veces! Nadie se casa para separarse”, le enrostró. Vale recordar que Romina estuvo casada con Walter Festa, exintendente de Moreno, el padre de sus hijas y con quien mantiene una buena relación.

“¿Qué tiene que ver? ¿Lo engañé? No ¿Él me engañó? No. Pero vos como hablás parece que engañaste a todas tus parejas”, respondió la mujer muy seria, mientras dejaba la cocina rumbo al jardín. Pero antes, lanzó una advertencia “No lo metas a mi ex, ya te lo dije. Es la última vez que lo nombrás”, cerró.

