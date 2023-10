Goya y el sueño de la universidad: avanzan gestiones con la UTN

n Luego de finalizar con su agenda prevista en Goya, el gobernador Gustavo Valdés se dirigió al predio de la extabacalera Massalin Particulares, donde hizo entrega de las llaves del lugar a la ministra de Educación de la provincia, Práxedes López, para luego hacer un recorrido por el sitio. El espacio será utilizado para la instalación de una universidad y hay gestiones avanzadas con la UTN.

El primer mandatario había anunciado en septiembre la adquisición del inmueble por parte del Estado correntino para construir ahí una escuela técnica y una universidad pública.

Tras la recorrida de las autoridades y la entrega formal de las llaves a la ministra de Educación, el gobernador tomó contacto con la prensa: “Visitamos las instalaciones del espacio donde se pretende construir una escuela técnica y una universidad pública”.

“Esto estará abocado a la inversión en la educación”, ratificó el mandatario haciendo hincapié en la importancia de la educación pública.

Además, detalló que el edificio se encuentra en óptimas condiciones para dar paso a la concreción de las refacciones educativas y adelantó que se mantiene en diálogo constante con diferentes rectores de universidades para avanzar con las tareas administrativas que tienen como objetivo que “Corrientes tenga otra universidad pública y que, a la vez, Goya tenga una zona industrial, pero para eso debemos crecer en conocimiento”.

“Para tener oferta hay que tener dónde, y hoy contamos con un espacio y hay que analizar las condiciones en que vamos a ir invirtiendo para tener clases ya que esto es fundamental”.

“Venimos trabajando para conectarnos con las universidades tecnológicas y la Unne, pero claramente tenemos el primer paso”, aseveró.

Para concluir, Valdés insistió en su compromiso de apostar en la construcción y fortalecimiento de la educación pública.

El Gobierno adquirió en septiembre esas instalaciones, luego de que la extabacalera Massalin Particulares cerrara sus puertas en el año 2019 y que en un tiempo no muy lejano, se transformará en una escuela técnica y en una universidad.

UTN

El senador provincial y exintendente de Goya, Ignacio Osella, confirmó: “Le he planteado al gobernador y se lo he dicho al intendente que lo ideal es que, siguiendo con el plan estratégico de nuestra ciudad y todo lo que eso trae en lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, sería importante tener en Goya la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Esa universidad tiene una forma de organización con el Rectorado en Buenos Aires y después tiene en total 30 regionales en todo el país. Entonces, la Universidad tiene una regional en Resistencia, otra en Reconquista; otra en Rafaela. Son distintas regionales, son 30 en total. Entonces, Corrientes no tiene regional. El planteo es que en Goya se instale la regional de la UTN, es una de las universidades con muy buen nivel académico y seguimos con el proyecto de desarrollo tecnológico de la ciudad”.